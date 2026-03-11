Dilovası’nda Sahte Şampuan Operasyonu: 40 Milyon TL’lik Ürün Ele Geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Dilovası ilçesinde sahte kozmetik üretimi yapılan bir imalathaneye operasyon düzenlendi.

10 Mart 2026 tarihinde depo ve işyeri olarak kullanılan imalathanede yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşıkolan çok sayıda sahte ve taklit ürün ele geçirildi.

Operasyonda 44 bin 330 adet dolu sahte/taklit şampuan, 78 bin 788 adet şampuan kutusu, 15 bin 700 adet etiket, 14 bin 100 adet kapak, 12 bin litre sıvı ham madde, 4 bin 400 adet karton kutu, 7 adet dolum tankı ile 7 adet paketleme ve ambalaj makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen ürün ve ekipmanlara el konulurken, üretici firma hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.