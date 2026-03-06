Kocaeli’de Futbolun Yeni Adresi: Major League Türkiye

Organizasyon kurucusu Batuhan Gökyıldız, amaçlarının amatör futbolu daha görünür ve değerli hale getirmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Major League Türkiye sadece bir turnuva değil. Bu organizasyon, futbolu seven insanların bir araya geldiği büyük bir futbol ailesi. Amacımız amatör futbolu daha profesyonel bir seviyeye taşımak ve futbolculara kendilerini gösterebilecekleri güçlü bir platform sunmak.”
Her hafta oynanan çekişmeli karşılaşmalar, yüksek rekabet seviyesi ve centilmence mücadeleyle Major League Türkiye, bölgenin en büyük amatör futbol organizasyonlarından biri olarak büyümeye devam ediyor.
3. HAFTA MAÇLARI
06 Mart Cuma
21:30 B. Ada Boys – Gebze Gençlerbirliği
22:30 Çayırova Özgürlük – Bayern Darıca
23:30 Gebze Vefa – Çınaraltı
07 Mart Cumartesi
21:30 First Class – İnter Prime
22:30 Darıca Dortmund – Güzeller Gençlik
23:30 Greenwch – Juventürk
08 Mart Pazar
21:30 Özgürgenç – Atletico Darıca
22:30 Spor Eğitim Atölyesi – Çayırova Miami
23:30 Dragos – Apex United