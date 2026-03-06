Kocaeli’de Futbolun Yeni Adresi: Major League Türkiye

Kocaeli ve çevresinde amatör futbolun çıtasını yükselten Major League Türkiye, her hafta sahaya çıkan onlarca takım ve yüzlerce futbolcuyla bölgenin en dikkat çeken futbol organizasyonlarından biri haline geldi. Kuruculuğunu Batuhan Gökyıldız’ın yaptığı organizasyon, kısa sürede büyük bir ilgi görerek futbolseverlerin buluşma noktası oldu.

Her hafta yüzlerce futbolcu sahaya çıkarken, tribünlerde ve sosyal medyada binlerce futbolsever bu heyecana ortak oluyor. Profesyonel ligleri aratmayan organizasyon yapısı, maç önü ve maç sonu röportajları, haftanın golleri, haftanın en iyi oyuncuları ve özel içerikleriyle Major League Türkiye adeta amatör futbolun vitrini haline geldi.

Organizasyon kurucusu Batuhan Gökyıldız, amaçlarının amatör futbolu daha görünür ve değerli hale getirmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Major League Türkiye sadece bir turnuva değil. Bu organizasyon, futbolu seven insanların bir araya geldiği büyük bir futbol ailesi. Amacımız amatör futbolu daha profesyonel bir seviyeye taşımak ve futbolculara kendilerini gösterebilecekleri güçlü bir platform sunmak.”

Her hafta oynanan çekişmeli karşılaşmalar, yüksek rekabet seviyesi ve centilmence mücadeleyle Major League Türkiye, bölgenin en büyük amatör futbol organizasyonlarından biri olarak büyümeye devam ediyor.





3. HAFTA MAÇLARI

06 Mart Cuma

21:30 B. Ada Boys – Gebze Gençlerbirliği

22:30 Çayırova Özgürlük – Bayern Darıca

23:30 Gebze Vefa – Çınaraltı

07 Mart Cumartesi

21:30 First Class – İnter Prime

22:30 Darıca Dortmund – Güzeller Gençlik

23:30 Greenwch – Juventürk

08 Mart Pazar

21:30 Özgürgenç – Atletico Darıca

22:30 Spor Eğitim Atölyesi – Çayırova Miami

23:30 Dragos – Apex United