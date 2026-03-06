SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de Futbolun Yeni Adresi: Major League Türkiye

Kocaeli ve çevresinde amatör futbolun çıtasını yükselten Major League Türkiye, her hafta sahaya çıkan onlarca takım ve yüzlerce futbolcuyla bölgenin en dikkat çeken futbol organizasyonlarından biri haline geldi. Kuruculuğunu Batuhan Gökyıldız’ın yaptığı organizasyon, kısa sürede büyük bir ilgi görerek futbolseverlerin buluşma noktası oldu.

Kocaeli'de Futbolun Yeni Adresi: Major League Türkiye

06 Mart 2026 Cuma 21:44

Her hafta yüzlerce futbolcu sahaya çıkarken, tribünlerde ve sosyal medyada binlerce futbolsever bu heyecana ortak oluyor. Profesyonel ligleri aratmayan organizasyon yapısı, maç önü ve maç sonu röportajları, haftanın golleri, haftanın en iyi oyuncuları ve özel içerikleriyle Major League Türkiye adeta amatör futbolun vitrini haline geldi.

Organizasyon kurucusu Batuhan Gökyıldız, amaçlarının amatör futbolu daha görünür ve değerli hale getirmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Major League Türkiye sadece bir turnuva değil. Bu organizasyon, futbolu seven insanların bir araya geldiği büyük bir futbol ailesi. Amacımız amatör futbolu daha profesyonel bir seviyeye taşımak ve futbolculara kendilerini gösterebilecekleri güçlü bir platform sunmak.”

Her hafta oynanan çekişmeli karşılaşmalar, yüksek rekabet seviyesi ve centilmence mücadeleyle Major League Türkiye, bölgenin en büyük amatör futbol organizasyonlarından biri olarak büyümeye devam ediyor.

3. HAFTA MAÇLARI

 

06 Mart Cuma

21:30 B. Ada Boys – Gebze Gençlerbirliği

22:30 Çayırova Özgürlük – Bayern Darıca

23:30 Gebze Vefa – Çınaraltı

 

07 Mart Cumartesi

21:30 First Class – İnter Prime

22:30 Darıca Dortmund – Güzeller Gençlik

23:30 Greenwch – Juventürk

 

08 Mart Pazar

21:30 Özgürgenç – Atletico Darıca

22:30 Spor Eğitim Atölyesi – Çayırova Miami

23:30 Dragos – Apex United

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Futbol Hakemlerinden Vali Aktaş’a Ziyaret Futbol Hakemlerinden Vali Aktaş’a Ziyaret
Satranç Şampiyonası’nda Türkiye 2.’si Olan Ali Mete Dere Satranç Şampiyonası’nda Türkiye 2.’si Olan...
Darıca Spor Köyü için imzalar atıldı Darıca Spor Köyü için imzalar atıldı
“Burası artık bizim evimiz” “Burası artık bizim evimiz”
Kocaeli’de spor Büyükşehir’le hayat buluyor Kocaeli’de spor Büyükşehir’le hayat buluyor
Kağıtspor, tüm branşlarda başarıya abone Kağıtspor, tüm branşlarda başarıya abone
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Futbol Hakemlerinden Vali Aktaş’a Ziyaret
Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Başkanı Kahraman Minnet, beraberindeki heyetle birlikte...

Haberi Oku