DİLOVASI’NDA RAMAZAN’IN MANEVİ İKLİMİNDE GÖNÜLLER BİR OLDU

Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde Dilovası’nda anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Yetim ve öksüz çocuklar ile kıymetli ailelerinin ağırlandığı programda, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri sergilendi.

03 Mart 2026 Salı 14:47

 İftar organizasyonuna Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu’nun ev sahipliğinde; İlçe Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İl Yöneticisi H. İbrahim Arslan, Cumhur İttifakı ortağı MHP İlçe Başkanı Yusuf Turhan ve ilçe protokolü katıldı.
BAŞKAN ÖMEROĞLU: “SİZLERLE BİR ARADA OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM”
Programda konuşan Belediye Başkanı Ömeroğlu, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna vurgu yaparak, bu mübarek ayda gönül sofralarını yetim ve öksüz çocuklarla paylaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.
Başkan Ömeroğlu konuşmasında, “Şeref verdiniz. Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Evlatlarımızın yüzündeki tebessüm bizler için en büyük kazançtır. Onların sevinci, bizim en kıymetli mutluluğumuzdur,” dedi.
Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ömeroğlu, masaları tek tek dolaşarak minik misafirlerle sohbet etti.
KAYMAKAM KUBİLAY’DAN SELAMLAMA KONUŞMASI
Dr. Metin Kubilay da programda bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğunu belirten Kubilay, böylesi anlamlı organizasyonların birlik ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.
KUR’AN TİLAVETİ VE İLAHİLER EŞLİĞİNDE İFTAR
Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam etti. Manevi atmosferin hâkim olduğu gecede ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.
Duaların edildiği, gönüllerin buluştuğu iftar sofrasında paylaşmanın ve kardeşliğin huzuru hep birlikte yaşandı.
İftarın ardından çay eşliğinde sohbet edildi ve program samimi bir atmosferde sona erdi.
“TÜM YAVRULARIMIZA UMUT DOLU BİR GELECEK”
Program sonunda organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Ömeroğlu, tüm çocuklara sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir gelecek temennisinde bulundu.
Ramazan’ın manevi ikliminde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, katılımcıların gönlünde güzel hatıralar bıraktı.
