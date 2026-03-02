Vali Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Başarı ve Teşvik Ödülleri Törenine Katıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Dinletisi ile devam etti.
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün selamlama konuşmasının akabinde AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün açılış konuşmalarını yapmasının ardından ödül törenine geçildi.
9 kategoriden oluşan; Akademik Başarı, En Yüksek Makale, En Yüksek Sorumlu Yazar, Uluslararası Kaynaklı Proje, En Yüksek Etki Değerine Sahip Dergide Yayın, Ulusal Kaynaklı Proje, En Yüksek Atıf Puanı, Sosyal Bilimler Alanında Eğitime Katkı ve Toplumsal Katkı gibi alanlarda başarı gösteren akademisyenlere başarı ödülleri, Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri tarafından verildi.
Törenin ikinci bölümünde ise akademik üretkenliği desteklemek, araştırma kültürünü yaygınlaştırmak ve gelişim potansiyeli yüksek çalışmaların önünü açmak amacıyla verilen Teşvik Ödülleri, sahiplerini buldu.
Tören toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.