Vali Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Başarı ve Teşvik Ödülleri Törenine Katıldı

Kocaeli Üniversitesinin akademik üretkenliğine ve bilimsel katkılarına değer katan akademisyenleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen Başarı ve Teşvik Ödülleri töreni Vali İlhami Aktaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

02 Mart 2026 Pazartesi 16:54

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli AK PARTİ Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Deniz Eğitim -Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Berna Abiş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, AK PARTİ Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Dinletisi ile devam etti.


Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün selamlama konuşmasının akabinde AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün açılış konuşmalarını yapmasının ardından ödül törenine geçildi. 

 

9 kategoriden oluşan; Akademik Başarı, En Yüksek Makale, En Yüksek Sorumlu Yazar, Uluslararası Kaynaklı Proje, En Yüksek Etki Değerine Sahip Dergide Yayın, Ulusal Kaynaklı Proje, En Yüksek Atıf Puanı, Sosyal Bilimler Alanında Eğitime Katkı ve Toplumsal Katkı gibi alanlarda başarı gösteren akademisyenlere başarı ödülleri, Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri tarafından verildi.

 

Törenin ikinci bölümünde ise akademik üretkenliği desteklemek, araştırma kültürünü yaygınlaştırmak ve gelişim potansiyeli yüksek çalışmaların önünü açmak amacıyla verilen Teşvik Ödülleri, sahiplerini buldu.

 

Tören toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

