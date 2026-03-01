Aktaş Çifti ve Büyükakın Çifti, Hafızlık Öğrencileri İle İftar Yaptı

Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Valiliği’nin ev sahipliğinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü iş birliğinde organize edilen iftar programında İl genelinde eğitim gören Hafızlık öğrencileri ile iftar yaptı.