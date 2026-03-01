GÜNDEM:
Aktaş Çifti ve Büyükakın Çifti, Hafızlık Öğrencileri İle İftar Yaptı

Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Valiliği’nin ev sahipliğinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü iş birliğinde organize edilen iftar programında İl genelinde eğitim gören Hafızlık öğrencileri ile iftar yaptı.

01 Mart 2026 Pazar 16:07

Gölcük Hicret Hafızlık Erkek Kuran Kursu öğrencisi ve 2025 Türkiye 2’ncisi Mehmet Said Aras’ın Kur’an -ı Kerim Tilavetinin ardından Gölcük Hicret Hafızlık Erkek Kuran Kursu Hafızı Abdullah Vera’nın yaptırdığı dualarla oruçlar açıldı.


Oruçların açılmasından sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Vali İlhami Aktaş hitaplarda bulundular.

Vali İlhami Aktaş, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle yakından ilgilenerek, Ramazanlarının hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Antikkapı Restoranda düzenlenen iftar programına Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş’ın yanı sıra; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve eşi Meryem Sönmezoğlu, Müftü Yardımcıları; Melek Alçın, Mikail Özkan ve Muhammed Zahit Belek, Hafızlık Kuran Kursu eğitmenleri ile hafızlık öğrencileri katıldı.

