Ramazan çadırında paylaşmanın tadı bir başka

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu Ramazan Çadırı’nda 11 Ayın Sultanı’nın sevinci, iftar sonrası şovlar ve sahne etkinlikleri ile coşkulu bir şekilde devam ediyor. Her gün bin 500 kişinin orucunu açtığı Ramazan etkinlikleri kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, iftar sonrası Büyükşehir’in ücretsiz ikramlarını tadıyor.

PAMUK ŞEKER, ŞERBET VE DİĞERLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu güçlendirmek ve vatandaşların iftar sonrası zamanlarını daha anlamlı geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz ikramlarda bulunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir, her iftar yemeği sonrasında Ramazan çadırı girişinde kurulan stantlarda çocuklara ve vatandaşlara birbirinden lezzetli ikramlar sunuyor. Vatandaşlar; patlamış mısır, pamuk şeker, şerbet ve macunların tadına afiyetle bakıyor. Ayrıca Greenbox teknolojisi ile fotoğraf çekilen vatandaşlara, istedikleri arka plan eklenerek hatıra fotoğrafları hediye ediliyor.

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERİLİYOR

Ramazan Çadırı’nda gerçekleşen sahne etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda çocuklara çeşitli hediyeler de veriliyor. Çadır önündeki ikramlıklardan alan çocuklar ve aileleri sahne etkinliklerini, ikramlıkları tadarak izleyebiliyor. Ayrıca alandaki tüm çocuklara çeşitli renklerde balonlar dağıtılıyor.