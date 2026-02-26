İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi’nden kaba atık uyarısı

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçede konteyner yanlarına gelişi güzel bırakılan kaba atıkların çevre kirliliği oluşturduğunu belirterek, bu tarz atıkları bulunan ilçe sakinlerinin müdürlüğe bildirilmesi ve atıkların adreslerden toplanılması gerektiğinin altını çizdi.

Çayırova Belediyesi'nden kaba atık uyarısı

26 Şubat 2026 Perşembe 10:34

 Sıfır atık alanında öncü çalışmaları hayata geçiren ve bu noktada önemli projeleri ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi, kaba atık noktasında uyarılarda bulundu. Belirlenen program çerçevesinde ilçe sakinlerinin kaba atıklarını, adreslerinden toplayan Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gelişigüzel olarak konteyner kenarlarına ya da boş alanlara bırakılan kaba atıklar konusunda ilçe sakinlerine uyarılarda bulundu. Çevreye gelişigüzel olarak bırakılan atıkların, çevre kirliliği oluşturduğunun altını çizen Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, ilçe sakinlerini bu konuda daha duyarlı olmaya ve atıkların Çayırova Belediyesi’ne bildirilerek, adreslerden toplanması gerektiğinin altını çizdi.

 

RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞMA

Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı; “Kaba atıklar, dolap, çekyat, yatak vb. evsel atıklardır. Bu atıkların konteyner yanlarına ve sokak aralarına bırakılması yasaktır ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Çayırova Belediyesi olarak kaba atıklarınızı randevu sistemi ile adreslerinizden, belirlenen günlerde alıyoruz. Bunun için 0531 382 51 50 numaralı Whatsapp ihbar hattımıza adres bilgisi göndermeniz yeterlidir. Lütfen kaba atıklarınızı randevu almadan belirlenen günler dışında çıkarmayınız.”

 

MAHALLE MAHALLE TOPLANIYOR

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri mahalle bazlı yaptıkları çalışma duyurusunda, Pazartesi günü Özgürlük ve Yenimahalle’de, Salı günü Emek ve Çayırova Mahallelerinde, Çarşamba günü İnönü ve Atatürk Mahallesi’nde, Perşembe günü Akse, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahalllesi’nde kaba atık toplaması yapıldığını belirtirken, Cuma günü ise ilçe genelinden dal budak atıklarının toplandığı dile getirildi. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden ise konuya ilişkin, “Belirlenen günler dışında, randevu alınmadan sokaklara atık bırakmak yasaktır ve cezai işlem uygulanmaktadır” denildi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KARMEK Mutfağında Ramazan Mesaisi KARMEK Mutfağında Ramazan Mesaisi
Vali İlhami Aktaş, Kartepe Belediyesi Otağ Çadırı’nı Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş, Kartepe Belediyesi Otağ Çadırı’nı...
Çayırova Zabıtası, güvenli ve düzenli caddeler için çalışıyor Çayırova Zabıtası, güvenli ve düzenli caddeler...
DİLOVASI’NDA RAMAZAN DENETİMLERİNE SIKI TAKİP DİLOVASI’NDA RAMAZAN DENETİMLERİNE SIKI TAKİP
Kandıra Belediyesi’nden Ramazan’a Yakışır Çocuk Şenliği Kandıra Belediyesi’nden Ramazan’a Yakışır...
Kartepe’de İlahi Dinletisi Gönüllere Dokundu Kartepe’de İlahi Dinletisi Gönüllere Dokundu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KARMEK Mutfağında Ramazan Mesaisi
Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman Kartepe Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde eğitim...

Haberi Oku