Gebze’de Bayram Öncesi Mezarlıklarda Bakım Çalışmaları Hızlandı

Güvenli ve Düzenli Ortam
Yapılan çalışmalar yalnızca güvenlik açısından değil, aynı zamanda ağaçların uzun ömürlü olması ve mezarlık alanlarının doğal dokusunun korunması açısından da büyük önem taşıyor. Temizlik, çevre düzenlemesi ve genel bakım uygulamalarıyla mezarlıklar bayram ziyaretlerine hazır hale getiriliyor.
Program kapsamında çalışmalar;
· Gebze Merkez Mezarlığı
· Adem Yavuz Mezarlığı
· Mimar Sinan Mezarlığı
· Osman Yılmaz Mezarlığı
· Pelitli Mezarlığı
olmak üzere ilçe genelindeki mezarlıklarda periyodik olarak devam edecek.
Gebze Belediyesi yetkilileri, amaçlarının vatandaşların Ramazan ve bayram ziyaretlerini daha güvenli, düzenli ve manevi atmosfere uygun bir ortamda gerçekleştirebilmesini sağlamak olduğunu belirterek, çalışmaların belirlenen program dahilinde sürdürüleceğini ifade etti.