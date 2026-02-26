GENEL:
Gebze’de Bayram Öncesi Mezarlıklarda Bakım Çalışmaları Hızlandı

Gebze Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ve yaklaşan bayram öncesinde ilçe genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım, dal temizleme ve budama çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla çalışmalar hız kazandı.

26 Şubat 2026 Perşembe 10:35

 Ramazan ayında artan ziyaretçi yoğunluğu göz önünde bulundurularak yürütülen çalışmalarda, mezarlık alanlarında kurumuş, kırılma riski taşıyan ve düzensiz uzayarak tehlike oluşturabilecek dallar kontrollü şekilde budandı. Ekipler, hem ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak hem de ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla budama işlemlerini uzman personel eşliğinde ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyor.

Güvenli ve Düzenli Ortam

Yapılan çalışmalar yalnızca güvenlik açısından değil, aynı zamanda ağaçların uzun ömürlü olması ve mezarlık alanlarının doğal dokusunun korunması açısından da büyük önem taşıyor. Temizlik, çevre düzenlemesi ve genel bakım uygulamalarıyla mezarlıklar bayram ziyaretlerine hazır hale getiriliyor.

Program kapsamında çalışmalar;

·         Gebze Merkez Mezarlığı

·         Adem Yavuz Mezarlığı

·         Mimar Sinan Mezarlığı

·         Osman Yılmaz Mezarlığı

·         Pelitli Mezarlığı

olmak üzere ilçe genelindeki mezarlıklarda periyodik olarak devam edecek.

Gebze Belediyesi yetkilileri, amaçlarının vatandaşların Ramazan ve bayram ziyaretlerini daha güvenli, düzenli ve manevi atmosfere uygun bir ortamda gerçekleştirebilmesini sağlamak olduğunu belirterek, çalışmaların belirlenen program dahilinde sürdürüleceğini ifade etti.

