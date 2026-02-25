GEBZE BELEDİYESİ’NDEN 2 BİN AİLEYE 5 MİLYON TL RAMAZAN DESTEĞİ

Gebze Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 5 milyon TL tutarında nakdi destek ödemesini gerçekleştirdi. Gebze’de Mevsim Ramazan kapsamında hayata geçirilen sosyal destekle 2 bin ailenin hesaplarına 2 bin 500’er TL yatırıldı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı; rahmet mevsimi olduğu kadar bir gönle dokunmanın, bir sofrayı büyütmenin, bir yükü de hafifletmenin mevsimidir.”

Yapılan desteklerin Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıttığını belirten Belediye Başkanı, yardımların dar gelirli hanelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve ailelerin Ramazan ayını daha huzurlu geçirmelerine katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

“GEBZE’DE MEVSİM RAMAZAN”

“Gebze’de Mevsim Ramazan” kapsamında hayata geçirilen sosyal yardım çalışması, kentteki dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. Destekler vasıtasıyla ailelere ulaşmak ve sosyal dayanışmayı artırmak amaçlanıyor.