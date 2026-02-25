İLÇE HABERLERİ:
Minik basketbol sevdalıları, Çayırova’nın dev adamlarıyla buluştu

Akse İlkokulu’nda eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın antrenmanını ziyaret etti. Çayırovalı dev adamlarla tanışan minikler, takıma gelecek maçlarında başarılar diledi.

25 Şubat 2026 Çarşamba 10:49

 Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, bugün antrenmanda minik basketbol sevdalısı öğrencileri konuk etti. Akse İlkokulu’nda eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın antrenmanını ziyaret etti. Sosyal medya üzerinden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye ulaşan Akse İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, basketbolu çok sevdiklerini ve antrenmana gelmek istediklerini belirtti. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, minikleri basketbol takımının antrenmanına davet etti.

 

BASKETBOLCULARLA TANIŞTILAR

Çayırova Kapalı Spor Salonu’na gelen Akse İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, ilk olarak Çayırova Belediyesi Basketbol takımının antrenmanını izledi.  Antrenman sonrasında ise minik öğrenciler, basketbol takımıyla tanışma ve sohbet etme imkanı buldu. Akse İlkokulu öğrencileri yanlarında getirdikleri çiçeği, günün anısına Çayırova Belediyesi Basketbol Takım Kaptanı Hakan Yapar’a hediye ederken, program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. 

