Çayırovalı miniklerden, can dostlarımıza ziyaret

Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Mehmet Akif İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler, merkezi ziyaret ederek can dostlarımızla tanıştı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 10:47

 Yaratılanı sev, yaratandan ötürü anlayışının en güzel örneklerinden biri olan ve açıldığı günden bu yana sokaktaki can dostlarımız için rehabilitasyon merkezi olmasının haricinde sıcak bir yuva olan Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, bölge genelinden misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu bağlamda merkezi son olarak Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, okul öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte merkeze geldi ve burada ilk olarak Çayırova Belediyesi Veteriner Hekimi Harun Torun’dan sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiğine dair bilgi aldı.

 

MERKEZİ GEZDİLER

Daha sonrasında Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez hakkında bilgi alan Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, burada ameliyathane, röntgen odası, laboratuvar gibi bölümlerin de bilgisini edindi. Kedi sevme şansına da erişen öğrenciler, daha sonrasında ise köpekleri gözlemledi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, geziden çok memnun olduklarını dile getirerek, Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti.

