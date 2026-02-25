Kocaeli’nin fidanları Bilgievleri’nde filizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede bulunan 17 Bilgievi’nde çocuklara sosyal belediyecilik anlayışıyla ev ortamı sıcaklığı sağlıyor. Kocaeli’de 10 yılı aşkın süredir aynı ailenin iki çocuğu, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Bilgievleri’nde eğitim alarak geleceğe hazırlanıyor. Önce kızlarını merkeze gönderen Keskin ailesi, gördükleri ilgi ve gelişimden memnun kalınca bu kez diğer çocuklarını, Bilgievleri’ne emanet etti. Bugün hem çocuklar hem de aile, Büyükşehir’in bu eğitim yuvasını “büyük bir nimet” olarak tanımlıyor.

“ÖNCE KIZIM GELDİ, ŞİMDİ OĞLUM DEVAM EDİYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgievleri, birçok çocuğun geleceğine destek oluyor. İki çocuk annesi Selvi Keskin, Bilgievleri ile bir komşuları aracılığıyla tanıştıklarını belirterek, “Kızım 20 yaşında, o da Bilgievi’nden çok yararlandı. İyi yönlerini çok bulduğumuz için oğlumun da gelmesini istedik, o da devam ediyor. Buradaki etkinlikler çocuklarıma birçok şey kattı. İlgi alaka çok güzel, bire bir ilgi var” dedi.

Bilgievleri’nde sunulan hizmetler sayesinde çocuklar, aileleriyle birlikte çeşitli etkinliklere katılma fırsatı da buluyor. Ahşap atölyesi ve kâğıt katlama sanatı gibi birçok etkinliğe oğluyla birlikte katıldığını söyleyen Keskin, bazı atölyelerin velilerle birlikte yapılmasının kendileri için ayrı bir değer taşıdığını ifade ediyor. Anne Keskin, “Bazı atölyeler velilerle oluyor, ben de kaçırmıyorum. Oğlumla birlikte vakit geçirmek çok keyifli oluyor. Buradan gerçekten çok memnunuz” dedi.

BİLGİEVİNE HEYECANLA GELİYOR

4.sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Abdülkadir Keskin, üç yıldır Bilgievi öğrencisi. Ders günlerinde kuruma büyük bir heyecanla geldiğini söyleyen Abdülkadir, en çok arkadaşlarıyla vakit geçirmekten mutlu olduğunu belirterek, “Derslere katılıyorum, dikkat eğitimine geliyorum. Hangi konuyu işleyeceğimizi merak ediyorum. Burası gerçekten çok güzel” dedi. Eğitimle birlikte sosyal aktivitelerin de kendisini mutlu ettiğini belirten Abdülkadir Keskin, Bilim Merkezi gezisini ise şöyle anlatıyor: “Eski evler, halı dokuma ve geçmişte kullanılan eşyaları gördük. Yeni bir yer keşfetmek çok eğlenceliydi.”

DİKKAT ATÖLYESİYLE GELEN DEĞİŞİM

Abdülkadir’in gelişiminde önemli rol oynayan çalışmalardan biri de 15 haftalık yapılandırılmış kişiye özel verilen “Dikkat Atölyesi” oldu. Selvi Keskin, oğlunun minimal düzeydeki dikkat dağınıklığının Bilgievi’ndeki öğretmenleriyle birlikte giderildiğini söyleyerek, “Çocukta olan bir sıkıntıyı bazen veliler ya da sınıf öğretmenleri göremiyor ama burada hocalar fark ettiğinde direkt velilerle görüşerek bunun üzerine çalışıyorlar. Hatta fikir alışverişi yapılıyor, çözüm üretiliyor” dedi. Yapılan test ve gözlemler sonucunda Abdülkadir’in dikkat çalışmasına yönlendirildiğini belirten Keskin, sürecin olumlu etkilerini şu sözlerle anlatıyor: “Bu eğitimler dışarıda çok pahalı. Burada ise tamamen ücretsiz. Bu eğitimlerin ardından Abdülkadir’deki farkı anladım.”

“BURASI ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK BİR NİMET”

Bilgievleri’ndeki gelişimi yıllar içinde yakından gözlemlediğini söyleyen Selvi Keskin, kurumun kendini sürekli yenilediğini vurgulayarak, “Kuruma adım atalı yaklaşık 10 yıl oldu. İki çocuğum da Bilgievi’ne geldi ve şunu fark ettim, her sene seviye atlıyorlar. Yeni binalar, sınıflar ve eğitimler; Büyükşehir her yıl üzerine koyarak ilerliyorlar. Hocaların iletişimi çok iyi, gerçekten çok değerliler” dedi. Ailece Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu imkânlardan uzun yıllardır faydalandıklarını da belirten Keskin, sözlerini şu ifadelerle tamamlıyor: “Burası çocuklar için büyük bir nimet. 10 yıldır tercih ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun.”