Ramazan Yoğunluğunda Sıkı Zabıta Denetimi

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayıyla birlikte artan alışveriş yoğunluğu nedeniyle ilçenin en hareketli noktalarından biri olan Salı Pazarı’nda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, pazarın genel düzeninden fiyat etiketlerine kadar pek çok kriter mercek altına alındı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 10:50

 Tezgah Düzeni ve Geçiş Yolları Kontrol Edildi

Ramazan dolayısıyla artan ziyaretçi sayısı göz önünde bulundurularak yapılan denetimlerde, pazarcı esnafının kendilerine ayrılan sınırların dışına çıkıp çıkmadığı kontrol edildi. Ekipler, pazar alanında tertip ve düzenin sağlanması konusunda taviz verilmeyeceğini belirtti.

Fiyat Etiketi ve Gramaj İncelemesi

Ramazan ayında temel gıda ürünlerine olan talebin artması nedeniyle fiyat etiketi ve gramaj kontrolleri daha da sıklaştırıldı. Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketlerinin görünürlüğü ve güncelliği denetlenirken, vatandaşların yanıltılmaması adına etiketlerdeki rakamların net olması istendi. Tartı ve ölçü aletlerinin doğruluğu da Zabıta ekipleri tarafından titizlikle incelendi.

Denetimler Devam Edecek

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan ayı ilçe genelinde kurulan pazarlarda denetimlerine devam edecek.

