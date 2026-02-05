banner1258
GÜNDEM:
Kocaeli Gündüz Bakımevi, Sokakta Kalanlara Ev Ortamı Sağlıyor

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı Gündüz Bakımevi, sokakta kalan vatandaşlara sıcak yemek, öz bakım ve sosyalleşme imkanı sunuyor.

05 Şubat 2026 Perşembe 14:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2021 yılında hizmete açılan Gündüz Bakımevi, sokakta kalan kimsesiz vatandaşlara sabah 09.00’dan akşam 17.30’a kadar sıcak bir yuva ortamı sağlıyor. Bakımevinde vatandaşlar, sıcak yemek, öz bakım ve sosyal etkinlikler ile günlük yaşamlarını sürdürebiliyor, kitap köşelerinde vakit geçirebiliyor ve oyun alanlarında sosyalleşebiliyor.

Merkezde saat 12.00-12.30 arasında öğle yemeği, 17.00-17.30 arasında akşam yemeği veriliyor ve dört çeşit sıcak yemek menüsüyle ev sıcaklığı sunuluyor. Sağlık sorunu olan vatandaşlara ilaç desteği sağlanırken, hastaneye gitmek isteyenler için kurumlar arası iş birliği yürütülüyor. Barınma talebi olanlar ise Kuruçeşme Barınma Merkezi’nde misafir ediliyor.

Gündüz Bakımevi personeli, ziyaretçilere psikolojik destek sunarak sosyal hayata uyumlarını destekliyor. Vatandaşlara ayrıca giyim yardımı, çamaşır yıkama, yol yardımı, sosyal etkinlikler ve iki öğün sıcak yemek gibi hizmetler veriliyor.

Bakımevinden faydalanan Mustafa Okumuş, “Bütün çalışanlar bu merkezden hizmet almak isteyen arkadaşlara ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Çamaşırlarımızı yıkayıp banyo yapabiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi iyi ki var,” diyerek emeği geçen personele teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi, kimsesiz vatandaşların hem temel ihtiyaçlarını karşılıyor hem de sosyal hayata katılımlarını destekleyerek, kentte örnek bir sosyal hizmet modeli sunuyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

