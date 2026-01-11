Bu kapsamda, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Kocaeli’de Eğitime 1 Gün Kar Tatili
Bu kapsamda, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.