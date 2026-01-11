Kocaeli’de Eğitime 1 Gün Kar Tatili

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin, kurumların işleyişinde mesaisi zorunlu olanlar hariç olmak üzere 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucunda kar yağışının il genelinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.Bu kapsamda, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.