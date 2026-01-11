Seka Sanat İhtisas Merkezi, 2026’ya Hikmet Barutçugil ile başlıyor; Ebru sanatının ustası sanatseverlerle buluşacak

Büyükşehir Belediyesi Seka Sanat İhtisas Merkezi yeni yılın ilk söyleşi ve atölye etkinliğinde ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil’i ağırlayacak. Bu özel etkinlik, 11 Ocak Pazar günü (yarın) gerçekleşecek.

ATÖLYE ÇALIŞMASI ÖNCESİNDE SÖYLEŞİ OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Sanat İhtisas Merkezi, 2026 yılının ilk atölye etkinliğini 11 Ocak Pazar günü (yarın) gerçekleştirecek. Türkiye’nin yetiştirdiği önemli ebru sanatçılarından Hikmet Barutçugil, engin bilgisi ile sanatseverle buluşacak. Sanatçı, atölye çalışması öncesinde “Ebrunun Dinamizmi” adlı söyleşi gerçekleştirecek. Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirilecek söyleşi saat 14.00’te başlayacak. Barutçugil; ebrunun derin ve hareketli dünyasına yönelik söyleşinde kendi eserlerinden örnekler sunacak. Söyleşiye katılmak isteyen vatandaşlar ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.





(Erkan ERENLER)