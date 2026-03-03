Başkan Bıyık’tan ramazanda gönül ziyaretleri

Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında da esnaf ve vatandaşlarla gönül ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Göreve geldiği günden beri gönül belediyeciliği uygulamalarıyla vatandaşlarla hiçbir zaman gönül bağını koparmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta Darıcalılarla iç içe olmayı sürdürüyor. Her mahallede esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kuran ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, sorunlara anında çözüm üretiyor.

RAMAZAN BOYUNCA EVLERE KONUK OLUYOR

Darıca’nın 14 mahallesinde sokak sokak, ev ev ziyaretlerde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak için her gün farklı bir mahallede ev ziyaretlerinde bulunarak Darıcalılarla hasbihal ediyor. Her vatandaşın sorunuyla yakından ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını hiçbir zaman koparmamaya özen gösterdik. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın derdiyle dertlendik. Çünkü her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir anlayışını benimsedik. Ramazan birlik beraberlik ve dayanışma ayıdır. Ramazan boyunca vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.