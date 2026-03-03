Başkan Bıyık’tan ramazanda gönül ziyaretleri

RAMAZAN BOYUNCA EVLERE KONUK OLUYOR
Darıca’nın 14 mahallesinde sokak sokak, ev ev ziyaretlerde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak için her gün farklı bir mahallede ev ziyaretlerinde bulunarak Darıcalılarla hasbihal ediyor. Her vatandaşın sorunuyla yakından ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını hiçbir zaman koparmamaya özen gösterdik. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın derdiyle dertlendik. Çünkü her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir anlayışını benimsedik. Ramazan birlik beraberlik ve dayanışma ayıdır. Ramazan boyunca vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.