GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık’tan ramazanda gönül ziyaretleri

Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında da esnaf ve vatandaşlarla gönül ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Başkan Bıyık'tan ramazanda gönül ziyaretleri

03 Mart 2026 Salı 14:48

 Göreve geldiği günden beri gönül belediyeciliği uygulamalarıyla vatandaşlarla hiçbir zaman gönül bağını koparmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta Darıcalılarla iç içe olmayı sürdürüyor. Her mahallede esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kuran ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, sorunlara anında çözüm üretiyor.

RAMAZAN BOYUNCA EVLERE KONUK OLUYOR

Darıca’nın 14 mahallesinde sokak sokak, ev ev ziyaretlerde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak için her gün farklı bir mahallede ev ziyaretlerinde bulunarak Darıcalılarla hasbihal ediyor. Her vatandaşın sorunuyla yakından ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını hiçbir zaman koparmamaya özen gösterdik. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın derdiyle dertlendik. Çünkü her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir anlayışını benimsedik. Ramazan birlik beraberlik ve dayanışma ayıdır. Ramazan boyunca vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAELİ’DE YENİ BİR İYİLİK DÖNEMİ: ŞEHRİN ARTIK BİR “ABİSİ” VAR! KOCAELİ’DE YENİ BİR İYİLİK DÖNEMİ: ŞEHRİN...
Kocaeli’nin bütün mahalleleri bu iftarda buluştu Kocaeli’nin bütün mahalleleri bu iftarda buluştu
Vali İlhami Aktaş, Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi Vali İlhami Aktaş, Vatandaşlarımızla Bir Araya...
İyilik Kılavuzu'nda onlar İyilik Kılavuzu'nda onlar "Baş Tacı" oldu
GEBZE BELEDİYESİ MART AYI MECLİSİ TOPLANDI GEBZE BELEDİYESİ MART AYI MECLİSİ TOPLANDI
Gebze’de Ramazan ayı mukabele ile taçlanıyor Gebze’de Ramazan ayı mukabele ile taçlanıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KOCAELİ’DE YENİ BİR İYİLİK DÖNEMİ:...
Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri Kocaeli sokaklarında yaşanıyor. Uzun yıllardır...

Haberi Oku