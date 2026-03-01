SPOR:
O çocuklar maçta yerlerini aldı

Kocaelispor’un gol sevincini sokakta yaşayan çocukların isteği gerçek oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın devreye girmesiyle milyonların sevgisini kazanan yeşil-siyahlı gençler bugün Beşiktaş maçını tribünden izledi, seromoniye de çıktı.

01 Mart 2026 Pazar 16:18

 MAHALLEYİ TRİBÜNE ÇEVİRDİLER

Kocaelispor, Süper Lig’in 22. haftasında evinde Gaziantep FK’yı 3-0 yenerken, yaşanan bir görüntü çok konuşuldu. İzmit Kozluk Mahallesi sakinlerinden Resul Akbulut, evde bilgisayar başında karşılaşmayı takip ederken ilk gol haberini balkondan sokakta top oynayan çocuklara verdi. Gol sevinciyle oyunu bırakıp tezahürata başlayan çocuklar Faruk Akbulut(11), Siraç Dere(12), Baran Beşir Karşın(11), Cengizhan Gümüşgerdan(10), Nevzat Erbatu(12), Hamza Çağatay Kartal(11) ve Hüseyin Ecmel Göremen’in (10) görüntüleri büyük beğeni topladı.

 

TARAFTARIN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN İSTEĞİYDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da sosyal medya hesabında paylaşması ile video milyonlarca kişiye ulaşırken, taraftarlar bu çocuklara ulaşılmasını ve maça getirilmesini istedi. Büyükakın’ın talimatıyla Kocaelispor sevgisini sokakta çılgınca yaşayan çocuklara ulaşıldı. Ve görüntülerin ardından bugün oynanan ilk iç saha maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında ilk seromoniye çıktılar. Ardından da tribünde maç izlediler. Unutamayacakları bir gün geçiren ve sevinçleri gözlerinden okunan Faruk, Siraç, Baran, Cengizhan, Nevzat, Hamza ve Hüseyin, Başkan Büyükakın’a teşekkür ettiler.

