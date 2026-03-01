Robotik Diz Protezi Sonrası Kaç Günde Yürünür? Doç. Dr. Ata Can’ a Sorduk

Robotik diz protezi ameliyatı, son yıllarda ortopedi alanında en çok tercih edilen cerrahi yöntemlerden biri haline geldi. Özellikle diz kireçlenmesi (gonartroz) yaşayan hastalar için hem daha hassas hem de daha hızlı iyileşme süreci sunan bu teknoloji, ameliyat sonrası günlük hayata dönüş süresini de önemli ölçüde kısaltıyor. Peki robotik diz protezi sonrası hasta kaç günde yürüyebilir? Süreç nasıl ilerler? Merak edilen soruları Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ata Can yanıtladı.

En çok merak edilen soruların başında “Ameliyattan sonra ne zaman yürürüm?” geliyor.

Doç. Dr. Ata Can’a göre bu sorunun yanıtı oldukça net: “Robotik diz protezi ameliyatı sonrası hastalarımızın büyük bir kısmı ameliyatın yapıldığı gün ya da en geç ertesi gün yürütülmeye başlanır. Bu, klasik diz protezine kıyasla çok daha erken bir süredir.”

Robotik sistemler sayesinde kemik kesilerinin milimetrik hassasiyetle yapılması, çevre dokuların daha az zarar görmesini sağlıyor. Bu da ağrı seviyesini ve hareket kısıtlılığını ciddi ölçüde azaltıyor.

Robotik Diz Protezi Sonrası Kaç Günde Normal Yürünür?

Google’da en sık aranan başlıklardan biri de “Robotik diz protezi sonrası normal yürüyüş ne zaman?” sorusu. Doç. Dr. Ata Can bu konuda şu bilgiyi veriyor: “Genellikle hastalar 3–7 gün içinde destekle, yaklaşık 2–3 hafta içinde ise desteksiz yürüyebilir hale gelir. Ancak bu süre; hastanın yaşı, kilosu, kas gücü ve ameliyat öncesi hareket kapasitesine göre değişebilir.”

Robotik Diz Protezi Ağrılı mı?

Hastaların en çok endişe ettiği konulardan biri de ağrı. Doç. Dr. Ata Can bu konuda şunları söylüyor: “Robotik cerrahide yumuşak dokular daha az zarar gördüğü için, klasik yöntemlere göre ameliyat sonrası ağrı belirgin şekilde daha az oluyor. Çoğu hastamız ağrı kesicilerle rahat bir iyileşme süreci geçiriyor.”

Kimler Robotik Diz Protezi İçin Uygundur?

Robotik diz protezi özellikle şu hastalar için ideal:

İleri derecede diz kireçlenmesi olanlar

Diz eğriliği bulunanlar

Daha önce diz ameliyatı geçirmiş olanlar

Aktif yaşamına hızlı dönmek isteyenler

Ancak her hasta için robotik sistem şart değildir. Ata Can bu noktada uyarıyor:

“Robotik diz protezi çok güçlü bir teknolojidir ama her hasta için otomatik olarak uygun değildir. Kararı mutlaka detaylı muayene ve görüntüleme sonrası vermek gerekir.”

Robotik Diz Protezi Sonrası Yürüme Süreci

Özetle robotik diz protezi sonrası:

1. gün: Ayağa kalkma ve yürüme

Ayağa kalkma ve yürüme 3–7 gün: Destekli yürüyüş

Destekli yürüyüş 2–3 hafta: Desteksiz yürüyüş

Desteksiz yürüyüş 2–3 ay: Günlük hayata tam dönüş

Doç. Dr. Ata Can’a göre doğru cerrahi planlama ve disiplinli fizik tedaviyle, hastalar çoğu zaman beklediklerinden çok daha hızlı iyileşiyor ve sosyal yaşamlarına kısa sürede geri dönebiliyor.