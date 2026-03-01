SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Robotik Diz Protezi Sonrası Kaç Günde Yürünür? Doç. Dr. Ata Can’ a Sorduk

Robotik diz protezi ameliyatı, son yıllarda ortopedi alanında en çok tercih edilen cerrahi yöntemlerden biri haline geldi. Özellikle diz kireçlenmesi (gonartroz) yaşayan hastalar için hem daha hassas hem de daha hızlı iyileşme süreci sunan bu teknoloji, ameliyat sonrası günlük hayata dönüş süresini de önemli ölçüde kısaltıyor. Peki robotik diz protezi sonrası hasta kaç günde yürüyebilir? Süreç nasıl ilerler? Merak edilen soruları Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ata Can yanıtladı.

Robotik Diz Protezi Sonrası Kaç Günde Yürünür? Doç. Dr. Ata Can' a Sorduk

01 Mart 2026 Pazar 16:22

Robotik Diz Protezi Sonrası İlk Gün Ayağa Kalkılır mı?

En çok merak edilen soruların başında “Ameliyattan sonra ne zaman yürürüm?” geliyor.
Doç. Dr. Ata Can’a göre bu sorunun yanıtı oldukça net: “Robotik diz protezi ameliyatı sonrası hastalarımızın büyük bir kısmı ameliyatın yapıldığı gün ya da en geç ertesi gün yürütülmeye başlanır. Bu, klasik diz protezine kıyasla çok daha erken bir süredir.”

Robotik sistemler sayesinde kemik kesilerinin milimetrik hassasiyetle yapılması, çevre dokuların daha az zarar görmesini sağlıyor. Bu da ağrı seviyesini ve hareket kısıtlılığını ciddi ölçüde azaltıyor.

Robotik Diz Protezi Sonrası Kaç Günde Normal Yürünür?

Google’da en sık aranan başlıklardan biri de “Robotik diz protezi sonrası normal yürüyüş ne zaman?” sorusu. Doç. Dr. Ata Can bu konuda şu bilgiyi veriyor: “Genellikle hastalar 3–7 gün içinde destekle, yaklaşık 2–3 hafta içinde ise desteksiz yürüyebilir hale gelir. Ancak bu süre; hastanın yaşı, kilosu, kas gücü ve ameliyat öncesi hareket kapasitesine göre değişebilir.”

Robotik Diz Protezi Ağrılı mı?

Hastaların en çok endişe ettiği konulardan biri de ağrı. Doç. Dr. Ata Can bu konuda şunları söylüyor: “Robotik cerrahide yumuşak dokular daha az zarar gördüğü için, klasik yöntemlere göre ameliyat sonrası ağrı belirgin şekilde daha az oluyor. Çoğu hastamız ağrı kesicilerle rahat bir iyileşme süreci geçiriyor.”

Kimler Robotik Diz Protezi İçin Uygundur?

Robotik diz protezi özellikle şu hastalar için ideal:

  • İleri derecede diz kireçlenmesi olanlar
  • Diz eğriliği bulunanlar
  • Daha önce diz ameliyatı geçirmiş olanlar
  • Aktif yaşamına hızlı dönmek isteyenler

Ancak her hasta için robotik sistem şart değildir. Ata Can bu noktada uyarıyor:

“Robotik diz protezi çok güçlü bir teknolojidir ama her hasta için otomatik olarak uygun değildir. Kararı mutlaka detaylı muayene ve görüntüleme sonrası vermek gerekir.”

Robotik Diz Protezi Sonrası Yürüme Süreci

Özetle robotik diz protezi sonrası:

  • 1. gün: Ayağa kalkma ve yürüme
  • 3–7 gün: Destekli yürüyüş
  • 2–3 hafta: Desteksiz yürüyüş
  • 2–3 ay: Günlük hayata tam dönüş

Doç. Dr. Ata Can’a göre doğru cerrahi planlama ve disiplinli fizik tedaviyle, hastalar çoğu zaman beklediklerinden çok daha hızlı iyileşiyor ve sosyal yaşamlarına kısa sürede geri dönebiliyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ramazan’da kontrolsüz tatlı tüketimi kan şekerini zorluyor Ramazan’da kontrolsüz tatlı tüketimi kan şekerini...
Psikiyatri Uzmanı Dr. Ahmet Yassa’dan Depresyon Tedavisi Hakkında Önemli Açıklamalar Psikiyatri Uzmanı Dr. Ahmet Yassa’dan Depresyon...
BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: “SPOR HER YAŞTA HAYATIN VAZGEÇİLMEZİDİR” BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: “SPOR HER YAŞTA HAYATIN VAZGEÇİLMEZİDİR”
Nipah Virüsü Alarmı: Sağlık Tehlikesi Yeniden Gündemde Nipah Virüsü Alarmı: Sağlık Tehlikesi Yeniden...
Küçük Duru, güçlü kulaçlarıyla suyun tadını çıkartıyor; Gonca’da hidroterapi tedavisi hayatları değiştiriyor Küçük Duru, güçlü kulaçlarıyla suyun tadını...
Bebeğinizin İlk Lezzetleri için Doğal ve Güvenilir Bir Adres Bebeğinizin İlk Lezzetleri için Doğal ve Güvenilir...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ramazan’da kontrolsüz tatlı tüketimi kan...
Diyabet, vücudun kan şekerini sağlıklı şekilde dengeleyememesiyle ortaya çıkan bir hastalık. Diyabet...

Haberi Oku