İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARMEK Mutfağında Ramazan Mesaisi

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman Kartepe Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde eğitim alan kursiyerlerle buluştu.

KARMEK Mutfağında Ramazan Mesaisi

28 Şubat 2026 Cumartesi 12:17

 KARMEK Mutfağında Ramazan Bereketi

Kartepe Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle faaliyet gösteren KARMEK kursları, bu kez oldukça tatlı bir telaşa ev sahipliği yaptı. Kartepe İlçe Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Gürkaş ve alanında uzman usta öğreticilerin eşlik ettiği programda, kurs merkezinin mutfak bölümü renkli görüntülere sahne oldu. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini ürettiği merkezde, bu defa mutfak önlükleri takıldı ve tezgahın başına geçildi.

Başkan Kocaman "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz"

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, kursiyerlerin daveti üzerine mutfağa girerek güllaç yapımına bizzat eşlik etti. Başkan Kocaman kursiyerlerle hem sohbet etti hem de Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak "Ramazan sadece sofraları değil, gönülleri de birleştiren bir aydır. KARMEK kursiyerlerimizle bu geleneği yaşatmak, el birliğiyle bu güzel lezzeti hazırlamak bizler için büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Kadın İstihdamı ve Eğitimine Tam Destek

Etkinlik sırasında kursiyerlerle uzun süre sohbet eden Başkan Kocaman, KARMEK’in Kartepeli kadınlar için sadece bir kurs değil, aynı zamanda bir sosyalleşme ve ekonomik güçlenme alanı olduğunu belirtti. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen projelerin, ilçedeki mesleki eğitimi güçlendirmeye devam edeceği mesajı verildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vali İlhami Aktaş, Kartepe Belediyesi Otağ Çadırı’nı Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş, Kartepe Belediyesi Otağ Çadırı’nı...
Çayırova Zabıtası, güvenli ve düzenli caddeler için çalışıyor Çayırova Zabıtası, güvenli ve düzenli caddeler...
DİLOVASI’NDA RAMAZAN DENETİMLERİNE SIKI TAKİP DİLOVASI’NDA RAMAZAN DENETİMLERİNE SIKI TAKİP
Kandıra Belediyesi’nden Ramazan’a Yakışır Çocuk Şenliği Kandıra Belediyesi’nden Ramazan’a Yakışır...
Kartepe’de İlahi Dinletisi Gönüllere Dokundu Kartepe’de İlahi Dinletisi Gönüllere Dokundu
Başkan Kocaman Kuaför Esnafıyla İftarda Buluştu Başkan Kocaman Kuaför Esnafıyla İftarda Buluştu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Vali İlhami Aktaş, Kartepe Belediyesi Otağ...
Vali İlhami Aktaş, Ramazan Ayı’nın manevi atmosferinde beraberlik ve birlik duygusunu pekiştirmek için...

Haberi Oku