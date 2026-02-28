KARMEK Mutfağında Ramazan Mesaisi

KARMEK Mutfağında Ramazan Bereketi

Kartepe Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle faaliyet gösteren KARMEK kursları, bu kez oldukça tatlı bir telaşa ev sahipliği yaptı. Kartepe İlçe Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Gürkaş ve alanında uzman usta öğreticilerin eşlik ettiği programda, kurs merkezinin mutfak bölümü renkli görüntülere sahne oldu. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini ürettiği merkezde, bu defa mutfak önlükleri takıldı ve tezgahın başına geçildi.

Başkan Kocaman "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz"

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, kursiyerlerin daveti üzerine mutfağa girerek güllaç yapımına bizzat eşlik etti. Başkan Kocaman kursiyerlerle hem sohbet etti hem de Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak "Ramazan sadece sofraları değil, gönülleri de birleştiren bir aydır. KARMEK kursiyerlerimizle bu geleneği yaşatmak, el birliğiyle bu güzel lezzeti hazırlamak bizler için büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Kadın İstihdamı ve Eğitimine Tam Destek

Etkinlik sırasında kursiyerlerle uzun süre sohbet eden Başkan Kocaman, KARMEK’in Kartepeli kadınlar için sadece bir kurs değil, aynı zamanda bir sosyalleşme ve ekonomik güçlenme alanı olduğunu belirtti. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen projelerin, ilçedeki mesleki eğitimi güçlendirmeye devam edeceği mesajı verildi.