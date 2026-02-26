İLÇE HABERLERİ:
Kandıra Belediyesi’nden Ramazan’a Yakışır Çocuk Şenliği

Kandıra Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini çocukların neşesi ve ailelerin birlikteliğiyle buluşturuyor.

26 Şubat 2026 Perşembe 15:38

Ramazan ayının manevi atmosferine büyük önem veren Kandıra Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda her yaştan vatandaşa dokunan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda “Ramazan’da Çocuk Şenliği” etkinliği, Kandıralı miniklerle buluşturuluyor.

Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla hazırlanan program, Ramazan akşamlarını çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir şölene dönüştürmeyi amaçlıyor.

Şenlikte, geleneksel kültürümüzün vazgeçilmezlerinden Hacivat–Karagöz gösterisi ile çocuklar geçmişin renkli dünyasına yolculuk yapacak. Bunun yanı sıra illüzyon gösterileri, sahne performansları, balon show, yüz boyama etkinlikleri ve şişme oyun parkurları ile eğlence dolu anlar yaşanacak.

Etkinlik alanında ayrıca çocuklara yönelik çeşitli ikramlar sunularak Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhu pekiştirilecek.

Ailelerin de keyifle vakit geçirebileceği şekilde planlanan şenlik, 28 Şubat Cumartesi günü saat 19.45’te Namazgah Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin birleştiği çok özel bir zaman dilimi. Kandıra Belediyesi olarak bu mübarek ayın ruhunu ilçemizin her köşesinde yaşatmayı, özellikle de çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği; çocuklarımızdan büyüklerimize kadar her kesime dokunan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.”

Güvenli ve sıcak bir ortamda düzenlenecek etkinlikte, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlayacak aktiviteler ön planda olacak.

Kandıra Belediyesi yetkilileri, Ramazan ayının anlam ve değerlerine uygun olarak hazırlanan bu özel programla çocukların yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini belirterek, tüm çocukları ve ailelerini şenliğe davet etti.

 

