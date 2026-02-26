Büyükşehir, 630 personel ve 235 araç ile hazır kıta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan soğuk ve kar yağışına karşı gerekli tedbirleri aldı. Büyükşehir’in karla mücadele ekipleri; 235 araç, iş makinesi ve toplam 630 personelle 24 saat esasına göre sahada görev yapacak.

EKİPLER 24 SAAT ARALIKSIZ GÖREVDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının ardından sahaya indi. Bu kapsamda 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcayan ekipler, 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

SAHADA YOĞUN MESAİ YÜRÜTÜLÜYOR

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz durumuna geçti. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan karla mücadele timleri, yol açma, buzlanma ve kar birikintilerinin trafik akışını olumsuz etkilememesi için sahada yoğun mesai harcıyor.

630 PERSONEL, 235 ARAÇ

Toplam 630 personel ve 235 araçla yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde önleyici ve müdahale edici faaliyetler gerçekleştiriliyor. Ana arterler, bağlantı yolları ve kritik güzergâhlarda kar küreme, yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

A TAKIMI VE YOL BAKIM DESTEK VERİYOR

Kentin yüksek kesimlerinde sürdürülen operasyonlarda 84 tuzlama aracı, 16 greyder, 13 ekskavatör, 23 traktör, 33 kar küreme aracı, 3 bobcat, 15 hizmet aracı, 11 akaryakıt tankeri ve 7 loder aktif olarak görev yapıyor. Ayrıca A Takımı ve Yol Bakım ekipleri de karla mücadele çalışmalarına sahada tam destek veriyor.

KUZUYAYLA YİNE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Öte yandan kış turizminin önemli duraklarından biri olan, dört mevsim ayrı güzelliği ile yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Kuzuyayla da dün akşam etkisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Kuzuyayla’da yine kartpostallık görüntüler oluştu.