KOTO’nun Geleneksel İftarına Yoğun Katılım

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) geleneksel iftar programı, bu yıl da il protokolü, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını birlik- beraberlik sofrasında buluşturdu

GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI

Kocaeli Ticaret Odası’nın geleneksel iftar programı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Barış, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz ve Tahsin Can Kuşkan ile birlikte ev sahipliği yaptığı iftar programına katılım yoğun oldu.

KATILIM YOĞUN OLDU

Antikkapı Seka Deniz Salonu’nda düzenlenen KOTO Geleneksel İftar Programı’na; Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi İlker Demircan, İl Defterdarı Dr. Osman Eşgin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hüseyin Sınırcı, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Salih Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Şefik Beşli, İŞKUR Müdürü Ulvi Yılmaz, KOSGEB Müdürü İbrahim Ustaömer, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği (KOSİAD) Başkanı Mert Pekdemir, Atılımcı İşadamları Derneği (ATİK) Başkanı Serkan Arı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı (ASKON) Fatih Işık, Kocaeli Milliyetçi Muhafazakar İşadamları Derneği (KOMİAD) Başkanı Gürcan Kolay, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nihan Çakıcı, Kocaeli Toptancılar Sitesi Başkanı Birol Öztürk, İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan, Galericiler Sitesi Başkanı Tamer Ertuğ, Kocaeli Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hüseyin Balkaya, Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, Genç Girişimciler Kurulu Bölge Başkanı ve Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut, Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, KOTO Meclis üyeleri, komite başkanları, komite üyeleri ile kadın ve genç girişimciler kurulu üyeleri katıldı.

BAŞKAN BULUT’TAN BİRLİK- BERABERLİK VURGUSU

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun duasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Akabinde konuklarına hitap eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, Ramazan ayının manevi atmosferine ve KOTO ailesinin birlik- beraberliğine dikkat çekerek, “Bu mübarek ayda aynı sofrayı paylaşmak, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi pekiştiriyor. Kocaeli iş dünyası olarak ortak akıl ve istişare kültürüyle kentimizin ekonomik gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yoğun katılımın olduğu program, samimi sohbetler ve karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.