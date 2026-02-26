GENEL:
Yeni Kuruçeşme Merkez Camii şekillenmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, milli ve manevi duygulara sahip çıkan çalışma ve projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit Kuruçeşme’de riskli olduğu için yıkılan Merkez Camii’nin yeniden inşa çalışmalarına destek veriyor. Hızla yükselen caminin ilerleme oranı yüzde 40 seviye ulaştı.

26 Şubat 2026 Perşembe 10:37

 90 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ibadethanelere destek olmaya devam ediyor. Risk barındırdığı için yıkılan İzmit Kuruçeşme Merkez Camii de bu kapsamda yeniden inşa ediliyor. Toplam 90 milyon liraya mal olacak camide zeminin daha sağlam olması için 93 adet fore kazık çakıldı. Temel üstü dolgunun zeminine oturan döşeme betonun döküldüğü projede bodrum kat kolon imalatları tamamlandı. İş dahilinde yapının birinci kat zemin döşeme kalıp kurulumu da devam ediyor.

 

KOLON BETON DÖKÜMLERİ TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen hummalı çalışma kapsamında avlu kotu perde duvarları ve kolonların beton dökümü tamamlandı. Mahfil kotu döşemesinin beton imalatları da bitirilirken, bodrum kat bölme duvarlarının yapımına başlandı. Yoğun tempoda sürdürülen çalışmalarla birlikte caminin kaba inşaatı belirgin şekilde yükselmeye başladı. Projede ilerleme kaydedilirken, yapının silueti de gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

 

2 BİN 75 METREKARE İNŞAAT ALANI

Yeni Kuruçeşme Merkez Camii, toplamda 2 bin 75 metrekare inşaat alanına sahip. Caminin 871 metrekare olan taban oturumunda 165 kişi kapasiteli çok maksatlı salon, Kur’an Kursu, bay-bayan WC, abdesthane, temizlik odası, engelli WC, görevli odası, harim katında 492 kişi kapasiteli camii (harim), giriş revakları, son cemaat mahalli, müezzin mahfili, hanımlar bölümü, yan sahınlar, ön sahın, mahfil katında 153 kişi kapasiteli mahfil, avluda ise 14 metrekarelik şadırvan yer alacak.

 

BİN 91 KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

Yeni Kuruçeşme Merkez Camii’de 810 kişi kapalı alanda, 281 kişi ise açık alanda olmak üzere bin 91 kişi ibadet edebilecek. Yerden ısıtma, sıcak su ve ısı geri kazanım sistemleri gibi birçok özelliği içerisinde barındıracak olan cami, Türk mimarisine uygun ve aynı zamanda modern imkânlarla vatandaşlara hizmet verecek.

