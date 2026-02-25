Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücü kaçtı: 1 yaralı

Kocaeli'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Savrulan hafif ticari araç, park halindeki otomobile ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabilirken, kazaya karışan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir minibüs, 41 AEB 845 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, park halinde bulunan 41 B 1675 plakalı otomobile ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Minibüs sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken, hafif ticari araç içinde sıkışan yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla arabadan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.