ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücü kaçtı: 1 yaralı

Kocaeli'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Savrulan hafif ticari araç, park halindeki otomobile ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabilirken, kazaya karışan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücü kaçtı: 1 yaralı

25 Şubat 2026 Çarşamba 10:52

 Kaza, saat 23.30 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir minibüs, 41 AEB 845 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, park halinde bulunan 41 B 1675 plakalı otomobile ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Minibüs sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken, hafif ticari araç içinde sıkışan yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla arabadan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
  Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı
Kocaeli merkezli 235 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama Kocaeli merkezli 235 milyon TL’lik dolandırıcılık...
Altyapı çalışması sonrası apartmanı su bastı Altyapı çalışması sonrası apartmanı su bastı
Yatalak annesine yemek hazırlarken hayatını kaybetti Yatalak annesine yemek hazırlarken hayatını kaybetti
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Gebze Belediyesi’nden Ramazan Ayında Fırın Denetimi Gebze Belediyesi’nden Ramazan Ayında Fırın Denetimi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı
Kocaeli'de 3 katlı binanın 3. katında çıkan yangın sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi....

Haberi Oku