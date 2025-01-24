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Antik su izleri bulundu: Mars'ta hayat olabilir!

NASA'nın Curiosity aracı, Mars yüzeyinde 3,7 milyar yıl öncesine ait antik dalga izleri keşfetti. Keşif, Mars'ta yaşam için uygun koşulların var olabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Antik su izleri bulundu: Mars'ta hayat olabilir!

24 Ocak 2025 Cuma 10:49

 NASA’nın 2012’den bu yana Mars’ı inceleyen Curiosity keşif aracı, gezegen yüzeyinde yaklaşık 3,7 milyar yıl öncesine ait antik dalga izleri keşfetti. Bu izlerin, açıkta bulunan sığ sularda rüzgarın etkisiyle oluştuğu düşünülüyor. Dalgalanmaların varlığı, Mars’ta bir dönem sıvı suyun bulunduğunu ve gezegenin daha sıcak ve yoğun bir atmosfere sahip olduğunu gösteriyor.

Caltech’ten bilim insanlarının Science Advances dergisinde yayımladığı çalışmaya göre, dalga izleri Gale Krateri’nde tespit edildi. “Prow” adı verilen bir bölgede keşfedilen izler, kumullarda oluşmuş dalgalara benzerlik gösteriyor. Diğer bir dalga izi ise sülfat bakımından zengin "Amapari Marker Band" adı verilen kayalarda bulundu.

Bilim insanları, dalga izlerinden hareketle göl derinliğini yaklaşık 2 metre olarak hesapladı. Keşif, Mars’ın geçmişte uzun süreli olarak sıvı su barındırmış olabileceğini ve atmosferinin yaşam destekleyebilecek bir yapıda olduğunu düşündürüyor.

Curiosity’nin misyonu, Mars’ın iklimini ve jeolojisini inceleyerek gezegenin ilkel yaşamı destekleme potansiyelini anlamak. Bu son bulgular, Mars’ın erken dönem koşullarıyla ilgili önemli veriler sunarak gezegenin geçmişteki paleoklimatik yapısını anlamaya katkıda bulunuyor.

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