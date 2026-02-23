Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji’ni mağlup etti

GALLİNAT VE ENES’TEN 21 SAYI
Üçüncü çeyrekte farkı bir ara 21 sayıya kadar yükselten Çayırova Belediyesi, karar periyoduna 75-58 üstün giden taraf oldu. Son çeyrekte ise geri dönen Fenerbahçe Koleji Rams, farkı periyot sonuna doğru 5 sayıya kadar indirse de, mücadele Çayırova Belediyesi’nin 93-86’lık üstünlüğü ise sona erdi. Son 5 maçında 5 galibiyet alan Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncuları 21 sayılık performanslarıyla Roberto Gallinat ve Enes Berkay Taşkıran olurken, Nysier Brooks’un 17 ve Hakan Yapar’ın 12 sayılık performansı galibiyette önemli bir rol oynadı.
“BİR ENGELİ DAHA AŞTIK”
Zirve takibini sürdüren Çayırova Belediyesi, aldığı bu galibiyetle, puan durumundaki ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Evimizde Fenerbahçe Koleji’ni mağlup ederek bir engeli daha aştık. Sahada yüreğini ortaya koyan takımımızı kutluyor, her zaman destek veren taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.