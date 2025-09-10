Anne Şehir’den bel sağlığı için öneriler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların fiziksel sağlığını korumaya ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Anne Şehir Merkezi fizyoterapistlerinden Hatice Kübra Gür, düzenlenen seminerde üyelere bel sağlığı ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

“AĞRININ KAYNAĞINI TANIMAK İYİLEŞMENİN İLK ADIMIDIR”

Bel problemleri ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı seminerde Gür, bel fıtığı, bel kayması, kanal daralması, romatizma, kireçlenme gibi yaygın sorunlara dikkat çekti. Katılımcılarla pratik öneriler de paylaşan Gür, “Ağrının her zaman ciddi bir doku hasarını göstermediğini unutmamalıyız. Önemli olan doğru tanı ve bilinçli hareket etmektir” dedi.

DOĞRU NEFES, DOĞRU DURUŞ

Bel sağlığını korumak için yapılması gerekenleri anlatan Gür, manuel terapi, postür eğitimi, egzersiz ve diyafram nefesi gibi yöntemlerin önemine dikkat çekti. Uyku pozisyonlarından oturma alışkanlıklarına kadar günlük yaşamda farkında olmadan yapılan hataların bel sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Gür, “Sihirli bir dokunuş ya da mucize beklemeyin, iyileşme süreci çabayla gelir” ifadelerini kullandı.

BİLİNÇLİ HAREKET, GÜÇLÜ BEDEN

Kadınlara yönelik yürütülen seminerlerle, farkındalık ve sağlık okuryazarlığının artırılması hedefleniyor. Anne Şehir Merkezleri’nde düzenlenen bu tür etkinliklerle kadınlar hem bilgi edinme hem de yaşam kalitelerini artırma fırsatı buluyor.



(Ömer İLGEÇ)