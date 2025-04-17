91 markete 268 bin TL ceza kesildi

Büyükşehir Belediyesi haftalık encümen toplantısında, raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 91 markete toplam 268 bin 723 TL para cezası kesilmesi kararlaştırıldı. Zabıta ekipleri, denetimlerde tespit edilen ürünleri imha ederek olası sağlık risklerinin önüne geçti.

214 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haftalık encümen toplantısında 214 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında vatandaşların sağlığı için tespit edilmiş önemli hususlar da gündeme getirildi. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 91 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü. Tespit edilen marketlere ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince toplamda 268 bin 723 TL para cezası uygulanması gerektiği onaylandı.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, denetimlerde ürünlerin tazeliğini, iş yerinin hijyeni ve ruhsat belgelerini denetliyor. Ekipler, denetimler esnasında kusurlu ürünleri tespit ettiğinde ürünleri topluyor ve yasalar çerçevesinde cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda il genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan ve gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde inceleyen ekipler, 91 markette son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etti. Ürünleri imha eden ekipler, oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçerek vatandaşın yanında oldu. Ekipler ayrıca iş yerlerine hijyen konusunda uyarılar ve bilgilendirmelerde de bulundu.



(Ömer İLGEÇ)