Toplu taşımada kış tarifesi düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Eylül Pazartesi günü (yarın) itibarıyla otobüs ve tramvaylarda kış sefer saatleri uygulamasına geçiyor. Yapılan düzenlemelere www.kocaeli.bel.tr/hatlar/adresinden ve e-Kocaeli mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

07 Eylül 2025 Pazar 09:37

 OTOBÜS VE TRAMVAY SAATLERİ DEĞİŞİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 8 Eylül Pazartesi günü (yarın) kış sefer saatlerine geçiyor. Otobüs ve tramvay hatlarının sefer saatleri yeniden düzenlenerek, hem öğrencilerin hem de vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti alması amaçlanıyor.

 

DETAYLI BİLGİ BU ADRESLERDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemelere www.kocaeli.bel.tr/hatlar/adresinden ve e-Kocaeli mobil uygulamasından ulaşılabiliyor. Web sitesinde ve uygulamada detaylı olarak otobüslerin sefer saatleri, güncel değişiklikler, anlık otobüs ve tramvay takibi bulunuyor.

(Ömer İLGEÇ)

