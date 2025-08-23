AK Parti Heyetinden Başkan Büyükgöz’e Taziye Ziyareti

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde vefat eden Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan için taziyelerini iletti.

Ziyarette, merhum Arslan’ın ilçeye ve belediyeye yaptığı hizmetler anıldı, ailesine ve yakınlarına sabır dilekleri iletildi. Başkan Büyükgöz, ziyaretçilere teşekkür ederek, destekleri için memnuniyetini ifade etti.



Ziyaretin ardından Başkan Büyükgöz, yaşanan kaybın kendileri için büyük bir üzüntü olduğunu dile getirerek, Başkan Yardımcısı Arslan’ın belediyeye ve şehre kazandırdığı hizmetlerin unutulmayacağını ifade etti.





