GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Parti Heyetinden Başkan Büyükgöz’e Taziye Ziyareti

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde vefat eden Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan için taziyelerini iletti.

AK Parti Heyetinden Başkan Büyükgöz'e Taziye Ziyareti

23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:52

Ziyarette, merhum Arslan’ın ilçeye ve belediyeye yaptığı hizmetler anıldı, ailesine ve yakınlarına sabır dilekleri iletildi. Başkan Büyükgöz, ziyaretçilere teşekkür ederek, destekleri için memnuniyetini ifade etti.


Ziyaretin ardından Başkan Büyükgöz, yaşanan kaybın kendileri için büyük bir üzüntü olduğunu dile getirerek, Başkan Yardımcısı Arslan’ın belediyeye ve şehre kazandırdığı hizmetlerin unutulmayacağını ifade etti.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Zabıta’dan Mevlana Kapalı Pazar Yerinde Rutin Denetim Gebze Zabıta’dan Mevlana Kapalı Pazar Yerinde...
6 TBM aynı anda kazı yapacak 6 TBM aynı anda kazı yapacak
Baraçlı’dan dev projeye kalite ve hız vurgusu Baraçlı’dan dev projeye kalite ve hız vurgusu
Sağlıklı ve Rahat Adımlar İçin Kifidis Ortopedik Terlik Modelleri Sağlıklı ve Rahat Adımlar İçin Kifidis Ortopedik...
Yaşanan yangın sonrası yürek burkan manzara Yaşanan yangın sonrası yürek burkan manzara
Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobil demir bariyerlerin altına girdi: 2 yaralı Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobil demir bariyerlerin...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Zabıta’dan Mevlana Kapalı Pazar Yerinde...
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri...

Haberi Oku