Ziyaretin ardından Başkan Büyükgöz, yaşanan kaybın kendileri için büyük bir üzüntü olduğunu dile getirerek, Başkan Yardımcısı Arslan’ın belediyeye ve şehre kazandırdığı hizmetlerin unutulmayacağını ifade etti.
AK Parti Heyetinden Başkan Büyükgöz’e Taziye Ziyareti
AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde vefat eden Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan için taziyelerini iletti.