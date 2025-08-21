Kapıyı tıklatıp eve giren soyguncu kadınlar, kamerayı görünce panikledi
Kocaeli'de apartmana giren 3 kadından biri, kapıyı tıklatıp içeride kimse olmadığını anlayınca, adeta kendi eviymiş gibi ayakkabılarıyla daireye girdi. Rahat tavırlarla odaları dolaşan kadın değerli eşya ararken, diğer ikisi kapıda gözcülük yaptı. Güvenlik kamerasını fark eden şüpheli panikle yüzünü eşarpla gizledi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
3 kadın, yüzlerini eşarplarla gizleyerek binadan ayrıldı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde kadınların önce kapıyı tıklatmaları, kapıda nöbet tutmaları ve kamerayı fark ettikleri anda telaşları net bir şekilde yer aldı.
Akşam eve gelen ev sahipleri, yaşananları fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.
İHA