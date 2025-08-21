ASAYİŞ:
Kapıyı tıklatıp eve giren soyguncu kadınlar, kamerayı görünce panikledi

Kocaeli'de apartmana giren 3 kadından biri, kapıyı tıklatıp içeride kimse olmadığını anlayınca, adeta kendi eviymiş gibi ayakkabılarıyla daireye girdi. Rahat tavırlarla odaları dolaşan kadın değerli eşya ararken, diğer ikisi kapıda gözcülük yaptı. Güvenlik kamerasını fark eden şüpheli panikle yüzünü eşarpla gizledi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kapıyı tıklatıp eve giren soyguncu kadınlar, kamerayı görünce panikledi

21 Ağustos 2025 Perşembe 15:00

Olay, dün 16.00 sıralarında Gebze Arapçeşme Mahallesi 1016/4 Sokak'ta meydana geldi. Apartmana giren 3 kadın, önce çevreyi kolaçan etti. Daha sonra hedef seçtikleri dairenin kapısını açarak tıklattı. İçeriden ses gelmediğini anlayan kadınlar, evde kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti. Kadınlardan biri daireye girerken, diğer ikisi kapıda gözcülük yaptı. Evin içine giren kadın, ayakkabılarıyla odalarda dolaşarak değerli eşya aradı. Bu sırada apartman koridorunda bekleyen bir kadın, başını içeri uzatıp kontrol ettiği sırada güvenlik kamerasını fark ederek geri çekildi. Kamerayı fark eden içerideki kadın da panikle dışarı çıktı. Ardından başındaki eşarbı yüzüne kapatarak yeniden eve girdi. Bir süre daha arama yapan kadın, "Hiçbir şey yok" diyerek dışarı çıktı.
3 kadın, yüzlerini eşarplarla gizleyerek binadan ayrıldı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde kadınların önce kapıyı tıklatmaları, kapıda nöbet tutmaları ve kamerayı fark ettikleri anda telaşları net bir şekilde yer aldı.
Akşam eve gelen ev sahipleri, yaşananları fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
