EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Teknik Üniversitesi’nde 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Başladı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Teknik Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni, Vali İlhami Aktaş ve çok sayıda protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Başladı

18 Ekim 2025 Cumartesi 12:17

Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni, Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Beyaz Salon’da düzenlendi.

Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, rektörler, belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından üniversitenin tanıtım filmi gösterildi. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ın açılış konuşmasıyla başlayan törende, 2025-2026 Akademik Yılının ilk dersi Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından verildi.

Programda ayrıca, “Araştırma Teşvik Ödülü, Hizmet Ödülü, Vefa Ödülü, Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Ödülleri” sahiplerini buldu. Başarılı akademisyen ve öğrencilere ödülleri, destek veren kurumlara ise plaketleri takdim edildi.

Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
15 Bin Sözleşmeli öğretmen atamaları için tercih ve atama Kılavuzu Yayımlandı 15 Bin Sözleşmeli öğretmen atamaları için tercih...
Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına eğitimde süreklilik sağlanacak Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına...
Gençlik Merkezi’nde üniversiteye hazırlık maratonu başladı Gençlik Merkezi’nde üniversiteye hazırlık maratonu...
OYAK Çimento’nun 7 Fabrikası İş Güvenliğinde En İyi Olma Hedefi için Yarıştı OYAK Çimento’nun 7 Fabrikası İş Güvenliğinde...
Büyükşehir’den personele etkili okuma eğitimi Büyükşehir’den personele etkili okuma eğitimi
Büyükşehir personeli “Canva” eğitimi aldı Büyükşehir personeli “Canva” eğitimi aldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

15 Bin Sözleşmeli öğretmen atamaları için...
ANKARA – GEBZE GAZETESİ Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih ve...

Haberi Oku