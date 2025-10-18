Gebze Teknik Üniversitesi’nde 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Başladı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Teknik Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni, Vali İlhami Aktaş ve çok sayıda protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni, Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Beyaz Salon’da düzenlendi.

Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, rektörler, belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından üniversitenin tanıtım filmi gösterildi. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ın açılış konuşmasıyla başlayan törende, 2025-2026 Akademik Yılının ilk dersi Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından verildi.

Programda ayrıca, “Araştırma Teşvik Ödülü, Hizmet Ödülü, Vefa Ödülü, Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Ödülleri” sahiplerini buldu. Başarılı akademisyen ve öğrencilere ödülleri, destek veren kurumlara ise plaketleri takdim edildi.

Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.