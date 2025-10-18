GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, Kuruçeşme Merkez Camii inşaat alanını inceledi

İzmit Kuruçeşme’de riskli olduğu için yıkılan Merkez Camii yerine yenisi yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kazık çakma işlemlerinin tamamlandığı cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükakın, Kuruçeşme Merkez Camii inşaat alanını inceledi

18 Ekim 2025 Cumartesi 11:09

 KAZIK İŞLEMİ BİTTİ, SIRA TEMELDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ibadethanelere destek olmaya devam ediyor. Risk barındırdığı için yıkılan İzmit Kuruçeşme Merkez Camii de bu kapsamda yeniden inşa ediliyor. Toplam 90 milyon liraya mal olacak camide zeminin daha sağlam olması için 93 adet fore kazık çakılırken, ekipler bir yandan da temel kazısı için diğer çalışmaları yürütüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Hayri Baraçlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile birlikte bugün inşaat alanında incelemelerde bulundu.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Fen İşleri Daire Başkanı Dağhan Çelebi’den gelinen son nokta hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, çalışmaların takvime uygun ilerlediğini belirtti. Başkan Büyükakın, “Yeni cami 2 bin 75 metrekare inşaat alanı üzerine yapılıyor. Açık ve kapalı toplam 1091 vatandaşımız aynı anda burada namaz kılabilecek.  İnşaat takviminde herhangi bir sorun yok. Eylül 2026’da ibadete açmayı planlıyoruz. Camimiz özel bir mimariye de sahip olacak” dedi.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den İzmit Saat Kulesi’nde titiz çalışma Büyükşehir’den İzmit Saat Kulesi’nde titiz...
Başkan Büyükakın: “Muhtarlarımız, halkın nefesidir, devletin kalbidir” Başkan Büyükakın: “Muhtarlarımız, halkın...
“Glütensiz Kafe” ile sağlıklı yaşam “Glütensiz Kafe” ile sağlıklı yaşam
Başkan Büyükakın açıkladı: Kocaeli’nin 270 ayrı noktasında çalışma var Başkan Büyükakın açıkladı: Kocaeli’nin 270...
Toplu taşımada 120 araca sıkı denetim Toplu taşımada 120 araca sıkı denetim
Yaya yollarına konforlu dokunuş Yaya yollarına konforlu dokunuş
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den İzmit Saat Kulesi’nde...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit’in simgesi tarihi saat kulesinde devam eden...

Haberi Oku