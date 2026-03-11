GENÇLER AYNI SOFRADA BULUŞTU: DİLOVASI’NDA BİRLİK VE KARDEŞLİK İFTARI

Dilovası Belediyesi tarafından ilçede faaliyet gösteren gençlik dernekleri, gençlik merkezleri, spor kulüpleri, müzik toplulukları ve çeşitli sosyal sorumluluk alanlarında görev alan gençler için anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda yüzlerce genç aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte paylaştı.

Dilovası’nda faaliyet gösteren farklı gençlik gruplarının bir araya geldiği iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Sporla ilgilenen gençlerden müzikle uğraşanlara, gençlik derneklerinden gönüllü sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alan gençlere kadar birçok genç aynı sofrada buluştu.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından okunan ilahiler eşliğinde Ramazan ayının manevi atmosferi salonda hissedildi. Gençler, birlik ve beraberlik içerisinde iftarlarını açarak keyifli bir akşam geçirdi.



BAŞKAN ÖMEROĞLU GENÇLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

İftar programında gençlerle tek tek ilgilenen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, masaları dolaşarak gençlerle sohbet etti. Gençlerin taleplerini dinleyen, hal ve hatırlarını soran Başkan Ömeroğlu, gençlerin fikir ve önerilerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Gençlerin toplumun geleceği olduğunu vurgulayan Başkan Ömeroğlu, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde daha aktif olması için belediye olarak her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

“GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZİN EN BÜYÜK GÜVENCESİDİR”

İftar programında konuşan Başkan Ömeroğlu, gençlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Bugün burada Dilovası’nda faaliyet gösteren gençlik derneklerimiz, spor kulüplerimiz ve farklı alanlarda emek veren gençlerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimizin en büyük güvencesidir. Onların fikirleri, enerjileri ve heyecanları bizim için çok kıymetli.”



GENİŞ KATILIMLI İFTAR PROGRAMI

Dilovası’nda gençlik gruplarını bir araya getiren iftar programı samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Program boyunca gençler hem birbirleriyle tanışma fırsatı buldu hem de Ramazan’ın paylaşma ruhunu birlikte yaşadı.

Geniş katılımlı olarak gerçekleştirilen iftar programı, yapılan sohbetlerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.