Büyükakın başarılı sporcularla iftar yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılara imza atan sporcularla iftar yaptı. Büyükakın “Başarı hikayelerinizi yurt dışında duymak beni çok etkiledi” dedi.

SPORUN BAŞKENTİ KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda, alanında uzman bilim insanlarıyla kentin spor geleceğini tasarlıyor. İlimizdeki birçok sporcu, aldıkları profesyonel eğitim sayesinde ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen şampiyonalarda birçok başarı kazanıyor. Sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, 2025 yılını 317 madalya ile tamamlayarak gururumuz oldu.

AİDİYET DUYGUSU GÜÇLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ülkemizi ve Kocaeli’ni başarıyla temsil eden sporcularla ‘Sporun Başkenti Kocaeli Sporcu Buluşması’nda bir araya geldi. Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen iftar programına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, KASKF Başkanı Murat Aydın, antrenör ve yöneticiler de katılım gösterdi. Sporcuları motive etmek ve aidiyet duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlenen programda dualar okundu, ardından oruçlar açıldı.

“DUYDUKLARIM BENİ ÇOK ETKİLEDİ”

İftar programında şampiyon sporcularla sohbet eden Başkan Büyükakın, önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kadir Gecesi’nin ve gelecek olan Ramazan Bayramı’nın şimdiden hayırlı olmasını diledi. Başkan Büyükakın konuşmasında, “Sizlerle çok farklı zamanlarda, farklı vesilelerle bir araya geliyoruz. Bugün de Ramazan Ayı vesilesiyle oruçlarımızı birlikte açmak için bir aradayız. Bu Ramazan Ayı’nda Balkan ülkelerine seyahatler gerçekleştirdik. Oralarda bizim sporcularımızın göstermiş olduğu başarıların hikâyelerini duydum. Bazılarınızı ismen biliyorlar. Kocaeli’den şu sporcunuz dünya şampiyonasında madalya kazandı gibi karşılıklar aldım ve bu beni gerçekten çok etkiledi. Zaten futbol takımlarımızın Avrupa’daki galibiyetleri büyük ses getiriyor. Başarılarınız ülkemizin başka coğrafyalardaki takipçilerine, soydaşlarımıza büyük bir heyecan veriyor. Başarılarınız daim olsun” ifadelerini kullandı.

“BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRECEKSİNİZ”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise konuşmasında, “Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Hepinizin sayısız madalyaları var. Uluslararası arenada ülkemizi temsil ederek İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göndere çektiriyorsunuz. Bu her şeyin üstünde çok kıymetli bir görev. Hepinizi tebrik ediyor, sizlerle beraber bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bundan sonraki spor hayatınızda başarılar diliyorum ve sizlerden çok daha büyük başarılar bekliyorum. İnşallah hepiniz daha birçok kez İstiklal Marşımızı gururla okutup bayrağımızı uluslararası arenalarda göndere çektireceksiniz. Bundan hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.