Harşit Zaferi’nin 108. Yılı Belgeselle Anlatıldı

SAKARYA – Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Karadeniz’de Rus ilerleyişine karşı verilen mücadeleyi konu alan Harşit Zaferi’nin 108. yılı anısına hazırlanan belgesel yayınlandı. Araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman tarafından hazırlanan belgesel, Harşit Vadisi’nde verilen tarihi savunmayı ve bölgenin savaş yıllarındaki stratejik önemini ele alıyor.

05 Mart 2026 Perşembe 14:38

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQBtuD3OoFac8aAR93n43m_u
Belgeselde, özellikle Giresun ve çevresinde oluşturulan savunma hattının tarihsel arka planı ile cephe hattında yaşanan mücadeleler arşiv bilgileri ve araştırmalar eşliğinde anlatılıyor. Belgesel çalışması, Harşit Vadisi’nde verilen direnişin tarihsel hafızasını canlı tutmayı amaçlıyor.

Belgeselin yayınlandığı adres:
https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/

GİRİB Sakarya Şubesi İftar Sofrasında Buluştu

Öte yandan Giresun İş İnsanları ve Bürokratları Derneği (GİRİB) Sakarya Şubesi tarafından Adapazarı’nda düzenlenen iftar programında iş insanları, bürokratlar ve davetliler bir araya geldi.

Kemal Tokmak liderliğinde gerçekleştirilen programa katılan davetliler, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Adapazarı’nda Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde gerçekleşen programda, katılımcılar dayanışma ve kardeşlik mesajları verdi.

Programda konuşan davetliler, nazik misafirperverlikleri dolayısıyla GİRİB Sakarya Şubesi yönetimine teşekkür ederek birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

https://www.facebook.com/share/r/18HLKNJELb/?mibextid=wwXIfr



HABER : ERKAN ERENLER

