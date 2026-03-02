SPOR:
Gebze Belediyesi Ampute Futbol, Türkiye Kupası’nda Yoluna Devam Ediyor

Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Gebze Belediyesi Ampute Futbol S.K., Konya Ampute Futbol S.K.’yı 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

02 Mart 2026 Pazartesi 16:50

Mücadeleye etkili başlayan Gebze temsilcisi, henüz 7. dakikada rakip oyuncu Sampson Sarfo’nun kendi kalesine attığı golle öne geçti ve skor üstünlüğünü erken yakaladı.

Golden sonra oyunun temposunu elinde tutan Gebze ekibi, 40. dakikada Hüseyin Bozkuş’un, 42. ve 45. dakikalarda Serkan Dereli’nin golleriyle galibiyete yürüdü. Konya temsilcisinin golleri kazananı değiştirmeye yetmezken, sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılan taraf Gebze oldu.

Karşılaşma boyunca disiplinli savunması, hızlı hücum geçişleri ve oyun kontrolüyle dikkat çeken Gebze Ampute, kupada iddiasını net biçimde ortaya koydu.

Ligde 30 Puanla 3. Sırada

Kupadaki başarılı performansını lige de yansıtan Gebze Bld. Ampute Futbol S.K., ligde topladığı 30 puanla 3. sırada yer alıyor. Sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizen Gebze temsilcisi, zirve yarışını yakından takip ediyor.

Hem Türkiye Kupası’nda hem ligde ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken Gebze Ampute, sezonun kalan bölümünde de aynı kararlılıkla yoluna devam etmeyi hedefliyor.

