Gebze ulaşımına Büyükşehir imzası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesinde son 6 ayda hayata geçirdiği kapsamlı üst yapı yatırımlarıyla kent ulaşımına güçlü bir ivme kazandırdı. Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde titizlikle yürütülen asfalt serim ve kavşak düzenleme çalışmaları sayesinde ana arterler ve bağlantı yolları daha güvenli, daha estetik ve daha konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

ULAŞIMDA STANDART YÜKSELİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Kocaeli’nin her noktasında yol yapım, bakım ve altyapı çalışmaları aralıksız devam ederken, özellikle son aylarda Gebze’ye yapılan ulaşım yatırımları trafikte tıkanan damarları birer birer açtı. Gebze bölgesinde ulaşımda akıcılığı artıracak projeleri hayata geçiren Büyükşehir, Gebze’nin kilit noktalarına inşa ettiği dönel kavşaklar ile trafiği önemli ölçüde rahatlattı.

DÖNEL KAVŞAKLAR İLE DAHA AKICI BİR TRAFİK

Büyükşehir ekipleri, Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi’nde araç geçişlerini daha düzenli hale getirmek için dönel kavşak inşa etti. Dönel kavşakla trafik daha akıcı hale gelirken, daha güvenli bir trafikte yol alan sürücüler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir bir dönel kavşak da Ahmet Penbegüllü Bulvarı’na inşa ediyor. Gebze’nin en yoğun noktalarından biri olan Ahmet Penbegüllü Bulvarı’na yapılacak 50 metre çapındaki yeni dönel kavşak, bölgedeki trafiği akıcı hale getirecek. Bunun yanı sıra bölgeye yakın olan 1319/3 Sokak da 2x2 duble yol haline getirilerek genişletildi.

GTÜ KAVŞAĞI’NDA NEFES ALDIRAN DOKUNUŞ

Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kavşağı’na da nefes aldıran bir dokunuş gerçekleştirdi. İstanbul ve Gebze’den kampüse ve Darıca’ya girişlerde yoğun şekilde kullanılan kavşak, yeni haliyle daha güvenli ve akıcı hale geldi. Çalışmalar doğrultusunda yaklaşık 5 bin metrekare parke döşemesi, 2 bin 100 metre bordür ve 1000 metre refüj bordür döşendi. Bu imalatların yanı sıra GTÜ Kavşağı’nda bin 500 ton PMT serimi, bin 200 binder serimi ve 3 bin ton aşınma asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca kavşak bölgesinin daha estetik görünümü için 36 adet aydınlatma direğinin montajı yapıldı.

GEBZE’NİN KÖY YOLLARINA BÜYÜKŞEHİR İMZASI

Büyükşehir, Gebze’nin köy yollarına da el atarak konforlu bir sürüş imkânı sağladı. Bu kapsamda Gebze Kargalı Mahallesi’nde bulunan Kargalı Caddesi, 950 metre uzunluğunda yol yenileme çalışması ve 1705 ton asfalt uygulamasıyla modern bir görünüme kavuştu. Balçık Mustafa Kemal Caddesi’nde ise 1300 metre uzunluğundaki yol hattında 3.640 ton asfalt kullanılarak ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı.

ASFALT İHTİYACI KARŞILANDI, ULAŞIM AĞI GÜÇLENDİ

Cumaköy’de yürütülen 2 bin 200 metre uzunluğundaki içme suyu hattı yenileme çalışması da eş zamanlı olarak devam ediyor. Altyapı nedeniyle bozulan yollar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince onarıldı. Bu kapsamda bin 500 ton sıcak asfalt serilerek bölgedeki ulaşım konforu yeniden sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerindeki ana arter ve caddelerin yanı sıra kırsal mahallelerin asfalt ihtiyacını da karşılayarak ulaşım ağını güçlendiriyor.

HAYRİ MACAR’DA GÜVENLİ ULAŞIM İMKÂNI

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bir diğer çalışma ise Gebze TÜBİTAK Vadisi içerisinde yer alan Hayri Macar Caddesi’nde gerçekleştirildi. Bu kapsamda Barış Mahallesi’nde önemli bir lokasyonda bulunan Hayri Macar Caddesi, 500 metre uzunluğundaki yol çalışmasının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı. Gerçekleşen üstyapı çalışması kapsamında 3 bin 100 ton asfalt dökümü yapılarak yolun altyapısı güçlendirildi. Ayrıca 3 bin metre bordür ve 5 bin metrekare parke döşenerek yayalar için daha güvenli ve estetik bir alan oluşturuldu.

BEYLİKBAĞI BÖLGESİNDE TRAFİK RAHATLADI

Büyükşehir, trafikteki önemli bir hamlesini de Beylikbağı bölgesinde gerçekleştirdi. Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu’ndan İstanbul Caddesi’ne (D-100 Kuzey yan yol) açılan çıkış ve genişletilen yan yol sayesinde Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşım daha kolay hale geldi. Bu çalışma öncesinde Gebze merkez ve Kocaeli yönünden gelen araçlar, Yeni Bağdat Caddesi’ne geçmek için Feniş Kavşağı’na giriyor, Ankara Caddesi üzerinden ise Yeni Bağdat Caddesi’ne ulaşım sağlıyordu. Bu durumun Feniş Kavşağı’nda trafiği yoğunlaştırması üzerine harekete geçen Büyükşehir, gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla bölgedeki kavşağın yükünü azaltmış oldu.

BÖLGE TRAFİĞİNE KALICI ÇÖZÜM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek “Darıca İlçesi Eskihisar Feribot Yolu–Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşağı Yapım İşi”, bölge trafiğine kalıcı ve modern bir çözüm sunacak. Darıca’da ulaşım akışını rahatlatacak proje, teknik detaylarıyla da dikkat çekiyor. Proje kapsamında 21 bin 260 metreküp kazı ve 23 bin 615 metreküp dolgu çalışması gerçekleştirilecek. Toplam 900 metreküp beton kullanılacak projede, 35 metre uzunluğunda ve 150 santimetre yüksekliğinde 19 adet öngerilmeli kiriş yer alacak. Ayrıca 585 ton nervürlü demir imalatı yapılacak.

630 METRELİK YAĞMUR SUYU HATTI YAPILACAK

Zemin güçlendirme çalışmaları çerçevesinde 21 metre uzunluğunda ve 120 santimetre çapında 78 adet yerinde dökme kazık uygulanacak. Bunun yanı sıra 35 bin metre toprakarme çelik şerit ve 360 metreküp prekast cephe paneli kullanılacak. Yol yapım imalatları kapsamında 6 bin 165 ton plent miks temel, 2 bin 400 ton bitümlü sıcak temel, 3 bin ton binder ve 1.815 ton aşınma asfaltı serimi gerçekleştirilecek. Yaya güvenliği için 1.550 metrekare parke taşı, 1.260 metre bordür ve 630 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa edilecek. Kavşakta ayrıca 10 adet dekoratif aydınlatma direği yer alacak.

DARICA ÖZBAY SOKAK’TA ULAŞIM KONFORU GÜÇLENDİ

Darıca ilçesinde yürütülen çalışmalar da bölge ulaşımına önemli katkı sundu. Özbay Sokak’ta 650 metre uzunluğundaki yol için 900 ton binder asfalt serimi gerçekleştirilirken, Hamamkuyu Caddesi’nde 120 metre uzunluğundaki güzergâhta 215 ton binder asfalt uygulandı. Karaaslan Caddesi’nde 250 metre uzunluğundaki yol, 410 ton binder asfalt ile yenilenirken, Darıca Millet Bahçesi Bahçıvan Evi çevresinde gerçekleştirilen 270 ton binder asfalt çalışmasıyla alanın ulaşım konforu güçlendirildi.

ÇAYIROVA’DA YOL KONFORU ARTIRILDI

Çayırova ilçesinde de kent içi ulaşımı rahatlatan önemli yatırımlar hayata geçirildi. Çayırova Bahriye Üçok Kesişimin de 800 metre uzunluğundaki çalışmada 4.000 ton asfalt serimi ve 5.750 metrekare kaldırım imalatı tamamlandı. Beylikbağı Mahallesi D-100 Katılım Projesi kapsamında ise 480 metre uzunluğundaki güzergâhta 1.600 ton asfalt ve 900 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Adnan Kahveci Caddesi’nde 750 metre uzunluğundaki güzergâhta 1030 ton aşınma asfalt serimi yapılarak yol konforu artırıldı. Kadife ve Şehzade Sokaklarında toplam 450 metre uzunluğundaki yollarda 1038 ton aşınma asfalt uygulaması gerçekleştirildi. 5114/10 Sokak’ta ise 700 metre uzunluğundaki yol, 1500 ton asfalt serimiyle modern ve dayanıklı bir üst yapıya kavuşturuldu.

KENT ULAŞIMINA DEĞER KATAN YATIRIMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 6 aylık süreçte Gebze bölgesinde yürütülen bu kapsamlı üst yapı çalışmalarıyla ulaşım altyapısını yalnızca yenilemekle kalmayarak, şehir estetiğini güçlendiren, sürüş güvenliğini artıran ve vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunan kalıcı yatırımlara imza attı.