STK’ları Buluşturan İftar Gebze’de Gerçekleşti

Gebze Belediyesi tarafından organize edilen ve sivil toplum kuruluşlarını aynı sofrada buluşturan iftar programı, Güzide Beylikbağı Restoran’da gerçekleştirildi. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen programa protokol üyeleri ve çok sayıda STK temsilcisi katılım sağladı.

İftar programına Kocaeli Vali Yardımcısı

Nuri Öztürk

, AK Parti Kocaeli İl Başkanı

Şahin Talus

, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı

Zinnur Büyükgöz

, AK Parti Gebze İlçe Başkanı

Recep Kaya

, MHP Gebze İlçe Başkanı

Coşkun Öztürk

, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı

Yasemin Özdemir

, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı

Habibe Çırak

, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı

Bilal Durmuş Kurt

ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

GEBZEMİZ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Programda konuşan Başkan Zinnur Büyükgöz, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal hayattaki önemine dikkat çekti. Büyükgöz, “Şehrimizin gelişiminde ve sosyal hayatın güçlenmesinde STK’larımızın katkısı büyük. Bu mübarek ayda aynı sofrayı paylaşmak, gönül birliğimizi daha da pekiştiriyor. Gebze’miz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.



9. GÜZİDE’Yİ BEYLİKBAĞI'NDA HAYAT GEÇİRDİK

Bu gördüğünüz mekânı yeni hizmete aldık ve sizleri bu mekanda ağırlamak istedik. Burası Güzide Sosyal Tesislerimizin 9. Olarak hayata geçti. Beylikbağı bölgesinin böyle bir ihtiyacı vardı ve bu ihtiyaca yönelik çok güzel bir mekân bölge halkının hizmetine açılmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte 10. Güzide’yi yine Eskihisar’da hayata geçireceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi Gebze halkı her şeyin en iyisine layıktır.” İfadelerini kullandı.



EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kocaeli Vali Yardımcısı Nuri Öztürk konuşmasında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın selamlarını iletti. Vali Yardımcısı Öztürk” bu ramazan ayının manevi atmosferinde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu organizasyonda emeği geçen ve katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca açılan bu yeni mekânın da hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, yapılan duaların ardından sona erdi. Katılımcılar, bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.