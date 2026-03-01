STK’ları Buluşturan İftar Gebze’de Gerçekleşti

GEBZEMİZ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Programda konuşan Başkan Zinnur Büyükgöz, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal hayattaki önemine dikkat çekti. Büyükgöz, “Şehrimizin gelişiminde ve sosyal hayatın güçlenmesinde STK’larımızın katkısı büyük. Bu mübarek ayda aynı sofrayı paylaşmak, gönül birliğimizi daha da pekiştiriyor. Gebze’miz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
9. GÜZİDE’Yİ BEYLİKBAĞI'NDA HAYAT GEÇİRDİK
Bu gördüğünüz mekânı yeni hizmete aldık ve sizleri bu mekanda ağırlamak istedik. Burası Güzide Sosyal Tesislerimizin 9. Olarak hayata geçti. Beylikbağı bölgesinin böyle bir ihtiyacı vardı ve bu ihtiyaca yönelik çok güzel bir mekân bölge halkının hizmetine açılmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte 10. Güzide’yi yine Eskihisar’da hayata geçireceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi Gebze halkı her şeyin en iyisine layıktır.” İfadelerini kullandı.
EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Kocaeli Vali Yardımcısı Nuri Öztürk konuşmasında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın selamlarını iletti. Vali Yardımcısı Öztürk” bu ramazan ayının manevi atmosferinde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu organizasyonda emeği geçen ve katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca açılan bu yeni mekânın da hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, yapılan duaların ardından sona erdi. Katılımcılar, bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.