Bilgievleri ve Saygınlar bowling pistinde buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kılavuz Gençlik Bilgievleri tarafından düzenlenen “Geçmişin ve Geleceğin Gençleri Bir Arada Bowling Turnuvası” keyifli anlara sahne oldu. Bilgievleri öğrencileri ile Saygınlar Kulübü üyeleri bir araya gelerek tanışıp sohbet etme ve yarışma fırsatı buldu.

28 Şubat 2026 Cumartesi 14:02

 KUŞAKLAR BOWLİNG PİSTİ’NDE BULUŞTU

Kılavuz Gençlik Bilgievleri tarafından düzenlenen birbirinden farklı etkinlikler çocuklar için önemli faydalar sağlıyor. Bu kapsamda Bilgievleri’nde eğitim gören öğrenciler ile Saygınlar Kulübü üyelerinin birlikte hoşça vakit geçirebilmeleri amacıyla “Geçmişin ve Geleceğin Gençleri Bir Arada Bowling Turnuvası” düzenlendi. Nesiller arası iletişimin azaldığı ve zorlaştığı bir dönemde Bilgievleri öğrencileri ile Saygınlar Kulübü üyelerinin bir araya gelerek bowling oynadıkları turnuva oldukça renkli anlara sahne oldu.

 

TURNUVAYA 61 YARIŞMACI KATILDI

İzmit’te bulunan bir AVM’nin Bowling Alanı’nda gerçekleştirilen turnuvada Bilgievleri’nden 27 öğrenci, Saygınlar Kulübü’nden 34 üye tanışıp sohbet etme ve yarışma fırsatı buldu. Bowling turnuvasında büyükler ve gençler arasında rekabetin yanı sıra güzel bir sosyal etkileşim yaşandı. İki kuşak arasında kurulan ilişki karşılıklı öğrenme ve sosyal paylaşım fırsatı doğurdu. Büyükler tecrübelerini aktarırken, gençler de taze fikirleri ve teknoloji bilgileriyle onlara katkıda bulundu. Toplam 61 yarışmacının katıldığı turnuvada kazanan centilmenlik ve dostluk oldu.

