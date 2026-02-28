Büyükşehir’in İzmit’teki kardeşlik sofrası dolup taşıyor

İFTAR VAKTİNDE RAMAZAN ÇADIRI DOLDU TAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu Ramazan Çadırı, renkli ve anlamlı etkinliklerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte çadır önünde uzun kuyruklar oluşurken, çocuklar, gençler ve aileler Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte yaşama fırsatı buldu. Yoğun ilgi nedeniyle çadırda yer bulamayan vatandaşlar için dış alanda da iftar sofraları kuruldu. Herkesin bir araya geldiği kardeşlik sofrasında birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu ön plana çıktı; ortaya çıkan samimi ve sıcak görüntüler Ramazan’ın manevi iklimini en güzel şekilde yansıttı.

ÇOCUKLAR VE AİLELER ŞOVLARLA EĞLENDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak ikram edilen iftar yemeği sonrasında çocuklar ve aileler sahne etkinlikleri ile bol eğlenceli bir akşam yaşadı. Sahneyi ilk olarak “Keloğlan İş Başında” adlı oyun hareketlendirdi. Daha sonra top çevirme oyununun oynandığı sahne etkinliklerinde sıra çocuklara geldi. Sahneye çıkarak ilahiler söyleyen çocuklar gerçekleşen sahne şovlarına eşlik etti.