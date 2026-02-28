Büyükşehir’in cenaze hizmetleri Diyanet TV’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren cenaze hizmetleri, Diyanet TV’de yayınlanan “Helal Kazancın Peşinde” adlı programa konu oldu. Programda gassallık mesleğinin manevi yönü ile Büyükşehir Belediyesi’nin cenazenin alınıp yıkanmasından, mezarlığın hazırlanmasına kadar her aşamada titizlikle yürüttüğü cenaze hizmetleri kamuoyuyla paylaşıldı.

GASSALLIĞIN MANEVİ YÖNÜ DİYANET TV’DE ANLATILDI

Diyanet TV’de yayınlanan “Helal Kazancın Peşinde” adlı program, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren cenaze hizmetlerini ekranlara taşıdı. Gassallık mesleğinin manevi yönü ile titizlikle yürütülen cenaze hizmetlerinin ele alındığı programda

süreçlerin detayları da kamuoyuna aktarıldı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde görevli bir gassal, gassallığın yalnızca teknik bir görev olmadığını; sabır, metanet ve güçlü bir manevi bilinç gerektiren kutsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

MANEVİ SORUMLULUĞU BÜYÜK BİR MESLEK

Yayında, vefat eden vatandaşların son yolculuğuna hazırlanma sürecinde gösterilen hassasiyet ve dini vecibelere uygunluk konularına dikkat çekildi. Görevli personel, gassallık mesleğinin hem dini hem de insani boyutuyla büyük bir özen ve saygı gerektirdiğini ifade etti. Program kapsamında yıllar içerisinde edinilen tecrübe ve hafızalarda iz bırakan hatıralar da paylaşıldı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli, ailelerin acılarına ortak olmanın verdiği sorumluluğu ve zaman zaman yaşanan duygusal anları samimi ifadelerle anlatarak, mesleğin görünmeyen yönlerini izleyicilere aktardı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖRNEK HİZMET ANLAYIŞI

Büyükşehir bünyesindeki cenaze hizmetleri, cenazenin alınmasından defin sürecinin tamamlanmasına kadar tüm aşamalarda profesyonel, hızlı ve koordineli bir hizmet sunuyor. Gasilhane hizmetleri, cenaze nakil işlemleri, defin organizasyonu ve dini vecibelere uygun hazırlık süreçleri büyük bir titizlikle yürüten Büyükşehir, deneyimli personeliyle yalnızca teknik bir hizmet sunmakla kalmayıp, aynı zamanda acılı ailelere rehberlik eden ve onları yalnız bırakmayan bir anlayışla hareket ediyor.

BU HİZMET ACILARA ORTAK OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en zor anlarında yanlarında olmayı, dini hassasiyetlere uygun, saygılı ve özverili hizmet anlayışıyla görevini sürdürmeyi kararlılıkla devam ettiriyor. Bu anlamlı program aracılığıyla büyük bir manevi sorumluluk taşıyan gassallık mesleğinin önemi bir kez daha vatandaşların dikkatine sunuldu.