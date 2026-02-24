Psikiyatri Uzmanı Dr. Ahmet Yassa’dan Depresyon Tedavisi Hakkında Önemli Açıklamalar

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ahmet Yassa, depresyon tedavisinde son yıllarda yaşanan gelişmeler ve güncel uygulamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Depresyonun toplumda yaygın görülen ancak çoğu zaman geç fark edilen bir hastalık olduğunu belirten Dr. Yassa, erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

Dr. Yassa, “Depresyon yalnızca moral bozukluğu değildir. Biyolojik temelleri olan, tedavi gerektiren bir ruh sağlığı hastalığıdır. Uzun süren mutsuzluk, isteksizlik, uyku ve iştah değişiklikleri, enerji kaybı gibi belirtiler varsa mutlaka bir uzman değerlendirmesi gerekir” dedi.

Esketamin Tedavisi Hakkında Bilgi Verdi

Klasik antidepresan tedavilere yeterli yanıt alınamayan bazı hastalarda esketamin uygulamasının gündeme gelebildiğini belirten Dr. Yassa, şu bilgileri paylaştı:

“Esketamin, özellikle tedaviye dirençli depresyon vakalarında değerlendirilebilen bir tedavi seçeneğidir. Ancak her hasta için uygun değildir. Uygulama, hekim kontrolünde ve uygun klinik ortamda gerçekleştirilmelidir.”

Dr. Yassa, gerekli klinik değerlendirmeler sonrasında uygun görülen hastalarda bu uygulamanın Gebze’deki kliniğinde de gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sanal Gerçeklik Terapisi Psikiyatride Gündemde

Ruh sağlığı alanında teknolojik gelişmelerin tedavi süreçlerine entegre edildiğini belirten Dr. Yassa, sanal gerçeklik destekli terapilerin özellikle anksiyete bozuklukları ve fobilerde kontrollü maruziyet imkânı sunduğunu söyledi.

“Sanal gerçeklik terapileri, kişinin korku ve kaygı uyandıran durumlarla güvenli bir ortamda yüzleşmesini sağlayabilir. Bu yöntem, uygun vakalarda terapi sürecine destekleyici katkı sunmaktadır.”

Dr. Yassa, sanal gerçeklik destekli uygulamaların da uygun hasta grubunda kendi kliniğinde tedavi planına entegre edilebildiğini belirtti.

“Her Hastaya Aynı Tedavi Uygulanmaz”

Depresyon tedavisinde kişiye özel planlamanın önemine değinen Dr. Yassa, ilaç tedavisinin önemli bir yer tuttuğunu ancak tek başına yeterli olmayabileceğini belirtti.

“Günümüzde yaklaşım daha bütüncül. İlaç tedavisi, psikoterapi ve gerekli durumlarda ileri uygulamalar birlikte değerlendirilebilir. Önemli olan doğru tanı ve kişiye özel tedavi planıdır.”

Dr. Ahmet Yassa, ruh sağlığı alanında tedavi seçeneklerinin geliştiğini vurgulayarak, uzun süredir devam eden mutsuzluk, yoğun kaygı, uyku bozukluğu veya işlevsellikte belirgin azalma yaşayan bireylerin profesyonel destek almaktan çekinmemesi gerektiğini ifade etti.

