İki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. 41 DB 300 plakalı otomobil ile 41 T 3226 plakalı ticari taksinin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazaya karışanların durumlarının iyi olduğu belirlendi. Hasarlı araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23 Şubat 2026 Pazartesi 11:04

