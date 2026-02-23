41 GENÇ, EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gençliğe yönelik vizyon projelerinden biri olan 41 Genç, son eğitim programını Güzide Gençlik Merkezi’nde tamamladı.

Gebze genelindeki farklı liselerden katılan 41 öğrenci, akademik bir ortamda eğitim alıyor. Gençler, yalnızca sınav odaklı değil; geleceğin mesleklerine hazırlık niteliği taşıyan çok yönlü bir öğrenme sürecinden geçiyor.

ÇAĞIN STRATEJİK ALANLARINDA EĞİTİM

Alanında uzman akademisyenler tarafından verilen derslerde; deprem mühendisliği, siber güvenlik, yapay zekâ, nanoteknoloji, biyomühendislik ve havacılık gibi kritik başlıklar ele alınıyor. Program, gençlerin güncel teknolojileri anlamasını ve bu alanlarda vizyon geliştirmesini hedefliyor.

ÜRETİM ODAKLI YAKLAŞIM

41 Genç Projesi, teorik bilginin ötesine geçerek uygulama ve üretim odaklı bir yaklaşım sunuyor. Proje yazma atölyeleri, bireysel rehberlik çalışmaları, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile kamp süreci; gençlerin hem akademik hem kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Analitik düşünme, problem çözme ve kariyer planlama becerileri sistemli biçimde destekleniyor.

GEBZE’NİN YARINLARINA YATIRIM

41 Genç Projesi, Gebze’nin geleceğini şekillendirecek gençlere yatırım yapmayı kararlılıkla sürdürüyor; donanımlı, özgüvenli ve üretken bir neslin yetişmesi için çalışmalarına devam ediyor.