GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu festivalde üretim, dayanışma ve emek buluştu

Kadın girişimciliğini destekleyen ve üreticileri tüketiciyle buluşturan KO-MEK Sepeti üreticileri, Gebze’de bulunan bir AVM’de düzenlenen Sevgi Festivali’nde bir araya geldi. Gebze, Körfez, İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinden festivale katılan 80 üretici, hem el emeği ürünlerini satışa sundu hem de diğer üreticilerle bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşma imkânı buldu.

Bu festivalde üretim, dayanışma ve emek buluştu

22 Şubat 2026 Pazar 14:47

 ÖZEL TASARIMLAR SATIŞA SUNULDU

Gebze’de bulunan bir AVM’de gerçekleştirilen “Sevgi Festivali”, KO-MEK Sepeti üreticilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte el emeği hediyelik eşyalar, dekoratif ürünler, takılar ve özel tasarım çalışmalar satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivali Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Stantları tek tek gezen protokol üyeleri, üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kadın girişimciliğinin önemine dikkat çekti.

 

ÇOCUKLAR İÇİN RENKLİ ETKİNLİKLER

Festival kapsamında Lokomotif Çocuk Köyü ve KO-MEK iş birliğiyle iki gün boyunca çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Atölye çalışmaları, eğitici oyunlar ve çeşitli aktivitelerle minikler keyifli vakit geçirirken, aileler de alışverişlerini rahat bir ortamda yapma fırsatı buldu.

 

DAYANIŞMA VE ÜRETİMİN BULUŞTUĞU FESTİVAL

Sevgi Festivali yalnızca bir satış organizasyonu değil; aynı zamanda üreticilerin bir araya gelerek deneyim paylaştığı ve yeni iş birliklerinin temellerinin atıldığı sosyal bir platform oldu. Bu kapsamda KOMEK Sepeti çatısı altında üretmeye devam eden girişimciler, hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de yerel üretimin güçlenmesine destek oluyor. KO-MEK Sepeti’nde üretici olmak isteyen vatandaşlar, 0531 680 41 41 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alarak başvuru sürecini başlatabiliyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bilgievleri ve Saygınlar bowling pistinde buluştu Bilgievleri ve Saygınlar bowling pistinde buluştu
ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ŞEHİTLERİ GÖLCÜK’TE DUALARLA ANILACAK ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ŞEHİTLERİ GÖLCÜK’TE...
Büyükakın yurda döner dönmez iş insanları ve kültür elçileri ile bir araya geldi; “Gönül Coğrafyamızı yalnız bırakmayın” Büyükakın yurda döner dönmez iş insanları ve...
Büyükşehir, toplu taşımada önemli gelişmeyi kamuoyuna duyurdu; Hat 250 yarın son kez yola çıkıyor Büyükşehir, toplu taşımada önemli gelişmeyi...
Büyükşehir’in İzmit’teki kardeşlik sofrası dolup taşıyor Büyükşehir’in İzmit’teki kardeşlik sofrası...
Büyükşehir’in cenaze hizmetleri Diyanet TV’de Büyükşehir’in cenaze hizmetleri Diyanet TV’de
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bilgievleri ve Saygınlar bowling pistinde buluştu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kılavuz Gençlik Bilgievleri tarafından düzenlenen “Geçmişin...

Haberi Oku