Derince Tahtalı Mahallesi’ne stabilize yol 

Kent merkezinde yürüttüğü üstyapı çalışmalarını kırsal mahallelerde de sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Derince ilçesine bağlı Tahtalı Köyü Koçoğlu mevkiinde stabilize yol çalışması gerçekleştirildi.

SAĞLAM VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri, özellikle yağışlı havalarda çamur nedeniyle ulaşımın güçleştiği köy yolunda yapılan çalışma ile vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırdı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin kendi taş ocağında üretilen stabilize malzeme, ekipler tarafından yol üzerine serilerek yolun daha sağlam ve kullanışlı hale gelmesi sağlandı.

TARIM ARAZİLERİ VE EVLERE ULAŞIM

Yapılan stabilize serimi sayesinde mahalle sakinleri evlerine ve tarım arazilerine daha güvenli ve konforlu koşullarda ulaşabiliyor. Çalışma, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin aksamadan sürdürülmesine de katkı sağladı.