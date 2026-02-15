banner1266
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Derince Tahtalı Mahallesi’ne stabilize yol 

Kent merkezinde yürüttüğü üstyapı çalışmalarını kırsal mahallelerde de sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Derince ilçesine bağlı Tahtalı Köyü Koçoğlu mevkiinde stabilize yol çalışması gerçekleştirildi.

Derince Tahtalı Mahallesi'ne stabilize yol 

15 Şubat 2026 Pazar 15:35

 SAĞLAM VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri, özellikle yağışlı havalarda çamur nedeniyle ulaşımın güçleştiği köy yolunda yapılan çalışma ile vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırdı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin kendi taş ocağında üretilen stabilize malzeme, ekipler tarafından yol üzerine serilerek yolun daha sağlam ve kullanışlı hale gelmesi sağlandı.

 

TARIM ARAZİLERİ VE EVLERE ULAŞIM

Yapılan stabilize serimi sayesinde mahalle sakinleri evlerine ve tarım arazilerine daha güvenli ve konforlu koşullarda ulaşabiliyor. Çalışma, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin aksamadan sürdürülmesine de katkı sağladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Kocaman, Ramazan Bereketini Kartepe’nin Çınarlarıyla Paylaştı Başkan Kocaman, Ramazan Bereketini Kartepe’nin...
Kartepe’de Ramazan Coşkusu Kent Meydanı’nda Başladı Kartepe’de Ramazan Coşkusu Kent Meydanı’nda...
Kartepe’de Ramazan Sanatla Yaşanıyor Kartepe’de Ramazan Sanatla Yaşanıyor
Başkan Bıyık, ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle açtı Başkan Bıyık, ilk iftarını şehit aileleri ve...
DİLOVASI’NDA İLK İFTAR ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE AYNI SOFRADA DİLOVASI’NDA İLK İFTAR ŞEHİT AİLELERİ VE...
Gölcük Spor Kompleksi için kazma vuruldu Gölcük Spor Kompleksi için kazma vuruldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Kocaman, Ramazan Bereketini Kartepe’nin...
Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Ramazan ayının manevi iklimini ilçenin kıymetli çınarlarıyla...

Haberi Oku