SPOR:
Kağıtspor’da altyapıdan yükselen bir değer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Voleybol Takımı, altyapıdan yetiştirdiği sporcularıyla sadece Türk voleyboluna değer katmakla kalmıyor, birçok gencin de hayatına dokunuyor. Bu isimlerden biri de takımın en genç oyuncusu olan 18 yaşındaki pasör Efe Sabur. İzmit’te doğup büyüyen Sabur’un Kağıtspor’la başlayan yolculuğu tam 11 yıla dayanıyor.

07 Şubat 2026 Cumartesi 09:48

 KAĞITSPOR’UN GENÇ PASÖRÜ

Sporla tanışması ilkokul yıllarına uzanan Efe Sabur’un hikâyesi oldukça renkli. İlk olarak babasının yönlendirmesiyle Kağıtspor’da tekvandoya başlayan Sabur, bu branşı sevemeyince farklı sporları denemeye karar verdi. Kulüpte salonları gezerken masa tenisiyle tanıştı ve uzun yıllar bu branşta raket salladı. Pandemi döneminde ise hayatını değiştirecek bir karar alarak voleybola yöneldi. Kağıtspor formasını Efeler Ligi yolunda terleten genç pasör, bu geçişin kariyerindeki en doğru adımlardan biri olduğunu söylüyor.

 

EFE SABUR GELECEK VAAT EDİYOR
Takımın en genç oyuncusu olan 1.90 boyundaki Efe Sabur, filede hayallerinin mücadelesini veriyor. “Kocaeli’de doğup büyümek ve bu şehrin formasını giymek beni çok mutlu ediyor” diyen genç sporcu, bu hissin kendisi için çok özel olduğunu vurguluyor. 5 yıl sonra da kendisini Kağıtspor formasıyla Efeler Ligi’nde görmeyi hedefleyen Sabur, takım arkadaşlarının tecrübelerinden de faydalanıyor.

 

ALTYAPIDAN EFELER LİGİ HAYALİNE
Kağıtspor altyapısında 10 yıl boyunca kendini geliştiren Efe Sabur, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde forma giymenin haklı gururunu yaşıyor. Kulübün altyapı sistemine dikkat çeken Sabur, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve kulüpteki büyüklerine teşekkür ediyor. Kağıtspor’un sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda gençler için bir okul olduğunu da gözler önüne seriyor. Kağıtspor tıpkı Efe Sabur gibi altyapıdan yetişen sporcularıyla genç yetenekleri sadece sahaya değil, hayata da hazırlıyor.

 

“BU TAKIM AİLE GİBİ”
Kağıtspor Voleybol Takımı Antrenörü Eray Sarıoğlu, kulüpteki dördüncü sezonunu geçiriyor. 33 yaşındaki genç antrenör, takımın her yıl üzerine koyarak ilerlediğini vurgulayarak, “4 yıldır her sezon daha iyiye gidiyoruz. Bu yıl hedefimiz üst lige çıkmak” dedi. Takım içindeki bağın başarının anahtarı olduğunu söyleyen Sarıoğlu, kadro istikrarına da dikkat çekerek, “Takımda abi-kardeş ilişkisi var, aile gibiyiz. Çok sık oyuncu değiştiren bir takım değiliz. Sadece ihtiyaç duyulan mevkilere takviye yapıyoruz. Bu da başarıyı getiriyor” dedi.

