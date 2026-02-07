banner1255
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den deprem şehitleri için çorba ikramı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde dayanışma ruhunu ön plana çıkardı. Büyükşehir, hayatını kaybeden vatandaşların anısına Fevziye Camii önünde Cuma namazı sonrası sıcak çorba ikramında bulundu.

Büyükşehir'den deprem şehitleri için çorba ikramı

07 Şubat 2026 Cumartesi 10:05

 BÜYÜKŞEHİR’DEN ANLAMLI ETKİNLİK

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar, Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de unutulmadı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan asrın felaketi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bölgeye intikal ederek yaraları sarmıştı. Özellikle Hatay’daki toparlanma sürecine önemli katkısı olan Büyükşehir, depremzedelere vefası ve desteğini sürdürüyor.

 

SOĞUK HAVADA SICAK İKRAM
Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Cuma namazı çıkışında Fevziye Camii önünde çadır kurarak vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Soğuk havada içi ısınan vatandaşlar, deprem şehitlerini yad ederek, bu anlamlı etkinlik için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Büyükşehir Mezbahası’nda hijyenik ve helal kesim Büyükşehir Mezbahası’nda hijyenik ve helal kesim
Gebze Erenler Caddesi alt geçidine kapsamlı bakım Gebze Erenler Caddesi alt geçidine kapsamlı bakım
Kocaeli Büyükşehir’in “İyilik Projesi” yükleniyor Kocaeli Büyükşehir’in “İyilik Projesi” yükleniyor
AİLENİN ÖNEMİ VE GENÇLERİMİZ PANELİ AİLENİN ÖNEMİ VE GENÇLERİMİZ PANELİ
Kocaeli’de ulaşım artık 24 saat Kocaeli’de ulaşım artık 24 saat
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hasan Yavaş'ın cenazesi, düzenlenen askeri...

Haberi Oku